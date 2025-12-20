Das sind die Sieger im DTB Champions Race

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) hat erstmals die Sieger des neuen DTB Champions Race presented by Wilson gekürt, das in diesem Jahr erstmals die Deutschen Meisterschaften ersetzt.

zuletzt bearbeitet: 20.12.2025, 09:50 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Eva Bennemann hatte 2025 die Nase bei den U-19-Spielerinnen vorne

Bei den Damen sicherte sich Tessa Brockmann in der Gesamtwertung die Tabellenspitze. Die 20-Jährige erspielte 225 Punkte bei zwölf gewerteten Turnieren und gewann damit eine Prämie von 7.000 Euro sowie eine Wildcard für ein ITF W100-Turnier oder höher. Hinter Brockmann reihten sich Eva Bennemann (105 Punkte), Mariella Thamm (100 Punkte) und Anna-Lena Friedsam (88 Punkte) ein.



In der U19-Wertung bei den Damen belegte Eva Bennemann den ersten Platz. Da dies die für sie höherwertige Prämie und Platzierung als Platz 2 im Gesamtranking bedeutet, wird sie hier eingestuft. Im U19 Race folgen auf Bennemann Mariella Thamm, Josy Daems und Julia Stusek.



TOP 3 Damen gesamt:

1. Tessa Brockmann (7.000 € + Wildcard ITF W100 oder höher)

2. Mariella Thamm (zusätzlich U19-Zweite, erhält jedoch die höherwertige Prämie, 5.000 €)

3. Anna-Lena Friedsam (2.500 €)



TOP 3 Damen U19:

1. Eva Bennemann (zusätzlich Gesamt-Zweite, erhält jedoch die höherwertige Prämie, 5.500 € + Wildcard ITF W50 oder höher)

2. Josy Daems (3.000 €)

3. Julia Stusek (2.000 €)

Bei den Herren dominierte Justin Engel das DTB Champions Race. Der 18-Jährige belegte sowohl in der Gesamtwertung als auch in der U21-Kategorie Platz eins. Für seinen Erfolg erhält Engel 7.000 Euro Prämie sowie eine Wildcard für ein ATP-Challenger-Turnier der 125er-Kategorie oder höher. Der 18-Jährige erarbeitete sich 139 Punkte in sieben Turnieren. Damit steht er in der Gesamtwertung mit 36 Punkten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Cedrik-Marcel Stebe. Dritter wurde Tom Gentzsch mit 86 Punkten in fünf Turnieren.



Da Engel – analog zu Bennemann – die höher eingestufte Prämie erhält, übernimmt in der U21-Kategorie Jamie Mackenzie den Spitzenplatz. Der 17-Jährige kam auf 60 Punkte aus sieben Turnieren. Dahinter folgen Diego Dedura-Palomero (54 Punkte) und Max Schönhaus (49 Punkte).



TOP 3 Herren gesamt:

1. Justin Engel (gleichzeitig U21-Sieger, erhält jedoch nur die höher eingestufte Prämie, 7.000 € + Wildcard ATP Challenger 125 oder höher)

2. Cedrik-Marcel Stebe (5.000 €)

3. Tom Gentzsch (2.500 €)



TOP 3 Herren U21:

1. Jamie Mackenzie (5.500 € + WC für ATP Challenger)

2. Diego Dedura-Palomero (3.000 €)

3. Max Schönhaus (2.000 €)



„Mit dem DTB Champions Race, das wir in diesem Jahr erstmalig als Ersatz für die Deutschen Meisterschaften umgesetzt haben, möchten wir neben der Auszeichnung der besten Spieler:innen der Saison auch die deutsche Turnierlandschaft stärken. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass unsere Spieler:innen in Deutschland vielfältige Turniermöglichkeiten haben und diese auch nutzen. Wir freuen uns, dass das Race in diesem Jahr mit zahlreichen Teilnahmen an den deutschen Turnieren positiv von unseren Spieler:innen aufgenommen wurde und wir die herausragenden Leistungen der jeweiligen TOP 3 entsprechend würdigen können", so DTB-Vorständin Veronika Rücker.



Seit diesem Jahr ersetzt das DTB Champions Race die Deutschen Meisterschaften. Damit bündelt der DTB seine nationalen Turnierserien DTB Internationals und DTB Premium Tour in einem gemeinsamen Punkte-Race. Anhand der neuen Punktewertung wurden Ende Dezember erstmals die besten Spieler:innen des Jahres 2025 ermittelt. Die jeweils drei Bestplatzierten jeder Kategorie erhielten Geldprämien sowie – abhängig von der Platzierung – Wildcards bei deutschen Turnieren, über deren Vergabe die zuständigen Bundestrainer entscheiden.



In das DTB Champions Race fließen die Ergebnisse deutscher Spieler:innen aus rund 100 Turnieren pro Jahr ein. Maximal zwölf Resultate werden gewertet, maßgeblich sind jeweils die punktstärksten Events. Voraussetzung für die Aufnahme in das Ranking sind mindestens drei relevante Turnierergebnisse. Die höchsten Punktzahlen lassen sich bei ATP-Challenger-Turnieren der 125er-Kategorie sowie bei WTA-125er-Events erzielen.