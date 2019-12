Das sind die zehn besten Herrenmatches des Jahrzehnts

Tennis.com hat die zehn besten Herrenmatches des Jahrzehnts gekürt. Angeführt wird die Liste vom Wimbledon-Finale 2019 zwischen Novak Djokovic und Roger Federer.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.12.2019, 23:33 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Roger Federer

Die vergangenen zehn Jahre haben viele packende Matches mit sich gebracht. Insbesondere auf Grand-Slam-Niveau zeigten die Herren der Schöpfung ein ums andere Mal ihr Können und bescherten den Fans somit zahlreiche unvergessliche Partien - Tennis.com hat die besten Begegnungen nun in einer Liste angeführt.

Platz 10: Roger Federer vs. Nick Kyrgios, Miami HF 2017

Federer kam nach den Erfolgen bei den Australian Open und in Indian Wells voller Selbsvertrauen nach Miami. Im Halbfinale sollte ihm Nick Kyrgios trotz seiner überragenden Form alles abverlangen, schlussendlich setzte sich der Schweizer nach mehr als drei Stunden Spielzeit im Tiebreak des dritten Satzes durch. Am Tag darauf sollte Federer durch einen Sieg gegen Rafael Nadal sogar noch den Titel in Florida holen.

Platz 9: Rafael Nadal vs. Novak Djokovic, French Open HF 2013

Nie zuvor war Novak Djokovic so knapp an einem Sieg gegen Rafael Nadal bei den French Open dran gewesen. Im fünften Satz führte der Serbe bereits mit Break, ehe er beim Stand von 4:3, 40:40 das Netz berührte und in weiterer Folge den Aufschlag abgab. Davon sollte sich Djokovic nicht mehr erholen, Nadal setzte sich mit 9:7 im fünften Satz durch und sicherte sich danach den neuerlichen Turniersieg in Paris.

Platz 8: Juan Martin del Potro vs. Marin Cilic, Davis Cup F 2016

Marin Cilic hätte mit einem Erfolg über Juan Martin del Potro den Davis-Cup-Sieg für Kroatien klarmachen können. Kommen sollte es jedoch völlig anders: Del Potro drehte die Partie nach 0:2-Satzrückstand und erzwang eine fünfte Begegnung, in der sich Federico Delbonis gegen Ivo Karlovic locker behauptete und somit den Sieg für Argentinien eintütete.

Platz 7: Novak Djokovic vs. Rafael Nadal, Wimbledon HF 2018

Das Wimbledon-Halbfinale zwischen Djokovic und Nadal war an Spannung kaum zu überbieten. Das Match zog sich über zwei Tage und fand trotz Sonnenscheins am zweiten Tag unter geschlossenem Dach statt. Schlussendlich behauptete sich "Nole" mit 6:4, 3:6, 7:6 (9), 3:6 und 10:8 und legte den Grundstein für seinen vierten Erfolg beim Rassenklassiker.

Platz 6: John Isner vs. Nicolas Mahut, Wimbledon 1. Runde 2010

Diese Partie ist nicht aufgrund seiner Qualität, sondern vielmehr wegen seiner Länge in die Geschichtsbücher eingegangen. John Isner und Nicolas Mahut duellierten sich unfassbare elf Stunden und fünf Minuten (über drei Tage verteilt), nach denen sich der US-Amerikaner mit 70:68 (!!!) im fünften Satz durchsetzte.

Platz 5: Rafael Nadal vs. Dominic Thiem, US Open VF 2018

Jedem österreichischen Tennisfan wird der verschlagene Smash von Dominic Thiem beim Stand von 6:5 für Rafael Nadal im Tiebreak des entscheidenden fünften Durchgangs in Erinnerung sein. Zuvor hatten sich die beiden einen brutalen Abnützungskampf geliefert, Thiem hatte im ersten Satz sogar die Höchststrafe verteilt. Wie so oft war es am Ende allerdings Nadal, der "The last man standing" war.

Platz 4: Roger Federer vs. Rafael Nadal, Australian Open F 2017

Das Australian-Open-Finale zwischen Roger Federer und Rafael Nadal schaffte den Sprung in diese Liste wohl nur bedingt aufgrund seiner Qualität, sondern höchstwahrscheinlich wegen seiner enormen Bedeutung für den Tennissport. Die vermutlich beiden besten Spieler der Geschichte waren nach Verletzungpausen nur als Außenseiter ins Turnier gegangen, spielten sich aber beide bis ins Finale vor. In diesem drehte Federer im fünften Satz einen Breakrückstand und gewann mit 6:4, 3:6, 6:1, 3:6 und 6:3.

Platz 3: Novak Djokovic vs. Stan Wawrinka, Australian Open AF 2013

Rein vom Spielerischen her kann dem Australian-Open-Achtelfinale zwischen Novak Djokovic und Stan Wawrinka im Jahr 2013 wohl keine andere Partie das Wasser reichen. Die beiden bekämpften sich bis 1:40 Uhr Ortszeit, Stan the Man sprach im Anschluss vom "wohl besten Match" seiner Karriere. Siegreich blieb aber dennoch Djokovic, der mit 1:6, 7:5, 6:4, 6:7 (5) und 12:10 triumphierte und sich wenig später den Titel holte.

Platz 2: Novak Djokovic vs. Rafael Nadal, Australian Open F 2012

Nachdem er im Jahr 2011 gegen Novak Djokovic sechs Niederlagen am Stück einstecken musste, schickte sich Rafael Nadal im Australian-Open-Finale 2012 an, diese Serie zu beenden. Der Spanier befand sich auf sehr gutem Weg zu seinem zweiten Erfolg im Melbourne Park, verspielte in einem fast sechsstündigen Fight im fünften Satz aber einen Breakvorsprung und musste zusehen, wie Novak Djokovic seinen dritten Sieg beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres feierte.

Platz 1: Novak Djokovic vs. Roger Federer, Wimbledon F 2019

8:7, 40:15. Für jeden Fan Roger Federers dürften sich diese Zahlen für immer im Gedächtnis eingebrannt haben. Der Schweizer fand exakt bei diesem Stand zwei Matchbälle bei eigenem Aufschlag vor, vergab diese jedoch und verlor die Partie trotz Überlegenheit in fast allen relevanten Statistiken. 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 13:12 (3) lautete das Endresultat schließlich aus der Sicht von Novak Djokovic.

Seid ihr mit dieser Liste einverstanden? Diskutiert gerne auf unserer Facebook-Seite mit!