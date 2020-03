Das Sunshine Double: Bei den Männern fast schon Gewohnheit

Während es bei den Frauen lediglich drei Spielerinnen gab, die innerhalb eines Jahres die Turniere in Indian Wells und Miami (bis zum vergangenen Jahr in Key Biscayne) gewinnen konnten, ist die Liste bei den Männern deutlich länger.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.03.2020, 14:16 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat zuletzt 2016 zum Doppelschlag ausgeholt

Seit 1987 tragen die Männer in Indian Wells eines der größten Turniere des Tenniskalenders aus, zwei Jahre später zogen auch die Frauen in die kalifornische Wüste nach. Zu Beginn noch als kleineres Event, das mittlerweile aber ebenfalls den Status des inoffiziellen fünften Majors erreicht hat. Wer genau nun den Begriff „Sunshine Double“ in Kombination mit dem Event in Key Biscayne (jetzt Miami) begründet hat, lässt sich nicht mehr so genau eruieren. Sehr wohl aber, wem es denn auf den beiden professionellen Touren gelungen ist, sich innerhalb weniger Wochen die Titel bei den beiden Turnieren geholt hat (2020 wird es dazu nicht kommen - es sei denn, beide Turniere werden im Herbst nachgetragen).

Und das sind auf Seiten der Frauen lediglich drei Spielerinnen: Da wäre zunächst Steffi Graf, der das Kunststück in den Jahren 1994 und 1996 gelang. Fast zehn Jahre später, genauer 2005, schlug Kim Clijsters in Indian Wells und Miami zu. Und die letzte Doppelsiegerin auf der Liste ist mit Viktoria Azarenka eine Frau, die sich 2016 innerhalb kurzer Zeit zwei große Siegerschecks abgeholt hat. Serena Williams hat zwar beide Turniere mehrmalig gewonnen (Miami acht Mal, Indian Wells zwei Mal), durch ihren langjährigen Boykott von Indian Wells aber nie im selben Jahr.

Federer scheitert 2019 knapp, Nadal noch ohne Sunshine Double

Bei den Männern sieht die Sache schon anders aus. Alleine Novak Djokovic hat sich vier Sunshine Doubles gesichert, Roger Federer folgt mit drei, zuletzt 2017. Der erste Doppel-Champion war Jim Courier 1991, Michael Chang folgte gleich im Jahr darauf. Eher unerwartet taucht in der Liste wohl Marcelo Rios auf, der unberechenbare Chilene holte sich die Titel 1998. Auch bei den Männern fehlt mindestens ein ganz Großer: Rafael Nadal, dem der Sieg in Miami trotz mehrmaliger Finalteilnahmen noch fehlt.

Wie knapp ein Spieler am Sunshine Double dran sein kann, ohne dieses zu erreichen - diese Erfahrung mussten schon mehrere Spieler machen. Etwa Andy Roddick 2010, der zwar in Miami gegen Tomas Berdych im Finale gewann, davor aber im Endspiel von Indian Wells Ivan Ljubicic unterlegen war. Oder im vergangenen Jahr Roger Federer, der demselben Muster folgte: Finalniederlage in Indian Wells gegen Dominic Thiem, Turniersieg in Miami gegen John Isner.

Hier die GewinnerInnen des Sunshine Doubles

Jahr SiegerIn FinalgegnerIn IW FinalgegnerIn Key Biscanye/Miami 2017 Roger Federer Stan Wawrinka Rafael Nadal 2016 Viktoria Azarenka Serena Williams Svetlana Kuznetsova 2016 Novak Djokovic Milos Raonic Kei Nishikori 2015 Novak Djokovic Roger Federer Andy Murray 2014 Novak Djokovic Roger Federer Rafael Nadal 2011 Novak Djokovic Rafael Nadal Rafael Nadal 2006 Roger Federer James Blake Ivan Ljubicic 2005 Kim Clijsters Lindsay Davenport Maria Sharapova 2005 Roger Federer Lleyton Hewitt Rafael Nadal 2001 Andre Agassi Pete Sampras Jan-Michael Gambill 1998 Marcelo Rios Greg Rusedski Andre Agassi 1996 Steffi Graf Conchita Martinez Chanda Rubin 1994 Steffi Graf Amanda Coetzer Nathalia Zvereva 1994 Pete Sampras Petr Korda Andre Agassi 1992 Michael Chang Andrey Chesnokov Alberto Mancini 1991 Jim Courier Guy Forget David Wheaton