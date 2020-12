Das Tennisjahr 2020 von... Dominik Koepfer

Dominik Koepfer hatte ein schwieriges Jahr vor sich - nämlich das nach dem Durchbruch in die Weltspitze. Wie hat sich der 26-Jährige dabei geschlagen?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.12.2020, 09:52 Uhr

© Getty Images Dominik Koepfer

Dominik Koepfer war bis zu den US Open 2019 nur Tennis-Insidern ein Begriff: ein College-Spieler in den USA, der sich langsam nach oben gearbeitet hatte. Und schon vorm Wimbledon-Turnier mit dem Challenger-Sieg in Ilkley - und der damit verbundenen Wildcard für das bekannteste aller Turniere - hat aufhorchen lassen.

Bei den US Open startete Koepfer dann durch, siegte sich aus der Quali heraus bis ins Achtelfinale und trotzte hier dem späteren Finalisten und Mann der Stunde, Daniil Medvedev, einen Satz ab.

Wie aber würde sich Koepfer im Jahr danach schlagen, dem oft so schwierigen, wenn man plötzlich nicht mehr der Unbekannte ist und Punkte zu verteidigen hat? Die Antwort: stark!

Koepfer marschiert in Rom durch - und fordert Djokovic

Bei den US Open war diesmal zwar zum Auftakt Schluss (Vier-Satz-Niederlage gegen Taylor Fritz); Koepfers Glück: Seine Punkte aus dem Vorjahr blieben ihm, der Corona-Weltranglisten-Regelung in 2020 sei Dank, erhalten.

Koepfers Lauf begann kurz später, beim Turnier in Rom. Wieder aus der Qualifikation heraus (dort bereits nach einem Sieg über Gilles Simon) gewann er gegen Alex de Minaur, Gael Monfils und Lorenzo Musetti. Und nahm dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic im Viertelfinale einen Satz ab. "Langsam wächst der Glaube, dass ich mit den Top-Leuten mithalten kann", erklärte er nach seiner Abreise aus Rom. Der noch zwei Siege folgen sollten, im Hamburg und Roland Garros, wo er auch Stan Wawrinka einen Satz abluchste.

Koepfers Jahr 2020 in Zahlen

Koepfers Bilanz in diesem Jahr: 7 Siege bei 6 Niederlagen auf ATP- bzw. Grand-Slam-Ebene, ein erfolgreiches Davis-Cup-Debut im Februar, dazu ein Halbfinale beim Challenger-Turnier in Dallas. Und: ein Karriere-Hoch von Platz 61 im ATP-Ranking im September.