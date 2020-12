Das Tennisjahr 2020 von … Philipp Kohlschreiber

Philipp Kohlschreiber, Deutschlands langjährige Nummer eins, hat die Tennissaison 2020 gerade noch innerhalb der Top 100 abgeschlossen. Die Zukunft des gebürtigen Augsburgers auf der ATP-Tour liegt im Ungewissen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.12.2020, 19:23 Uhr

© Getty Images Philipp Kohlschreiber bei den French Open 2020

Philipp Kohlschreiber hat zum Jahresanfang gleich einmal einen Turniersieg gefeiert: Der deutsche Routinier holte sich den Titel beim wegen der Buschfeuer in Australien von Canberra nach Bedingo verlegten Challenger-Event. Kohlschreiber besiegte im Endspiel Emil Ruusuvuori aus Finland, konnte mit guter Form und ordentlichen Selbstvertrauen in die Australian Open gehen. Dort gewann er in Runde eins gegen Marcus Giron in drei Sätzen, konnte aber zum nächsten Match gegen Stefanos Tsitsipas nicht mehr antreten. Einer Bauchmuskelverletzung wegen.

Kohlschreiber trat nach ein paar Tagen Pause in Rotterdam an, verlor dort nach überstandener Qualifikation in Runde eins gegen Daniel Evans. In Dubai folgte dann schon der letzte Matchsieg 2020 auf der ATP-Tour überhaupt: im Auftaktmatch gegen Mohamed Safwat.

Kein ATP-Tour-Sieg für Kohlschreiber nach dem Re-Start

Denn nach dem Re-Start ging für Philipp Kohlschreiber auf dem höchsten Profi-Level gar nichts mehr. Auch weil die Auslosung es nicht immer gut mit dem mittlerweile 37-Jährigen meinte: Bei den US Open zeigte Kohlschreiber gegen Vasek Pospisil eine starke Leistung, der Kanadier wusste sich aber durchzusetzen und spielte danach weitere hervorragende Matches. In Kitzbühel wartete zum Auftakt Jannik Sinner, auch das ging aus Kohlschreibers Sicht schief.

Ärgerlich sicherlich die Niederlage gegen Fabio Fognini in Hamburg, während das Match-Up mit Cristian Garin in Roland Garros von Haus aus kein gutes war. Der Chilene hatte sich während der Saison als einer der besten Sandplatzspieler erwiesen, gegen Kohlschreiber gewann er bei den French Open in vier Sätzen.

Was bleibt also von einer Saison, die Philipp Kohlschreiber mit einer Niederlage gegen Marco Cecchinato in der zweiten Runde des Challengers von Parma beschloss und die ihn auf Position 97 der ATP-Charts überwintern ließ? Wohl in erster Linie die große Frage, wie es weitergeht. Wird sich der Routinier in die australische Quarantäne begeben, um danach das erste Major des Jahres zu spielen? Und: Wie sieht es mit dem 500. Matchsieg auf der ATP-Tour aus? Im Moment hält Kohlschreiber bei 470 Erfolgen, das wäre also noch ein ziemlich weiter Weg für den deutschen Ausnahmespieler.