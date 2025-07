Das war's: Ivanisevic und Tsitsipas trennen sich

Die Zusammenarbeit zwischen Stefanos Tsitsipas und Goran Ivanisevic ist nach knapp zwei Monaten schon wieder Geschichte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2025, 09:30 Uhr

Goran Ivanisevic kann wieder ohne Stefanos Tsitsipas lachen

Viel wird nicht bleiben von der nicht einmal zweimonatigen Kooperation zwischen Stefanos Tsitsipas und Goran Ivanisevic. Außer natürlich ein paar kernige Zitate der kroatischen Legende, die den Fitnesszustand seines Kurzzeit-Schützlings nicht gerade wohlwollend beschrieben haben. Das aber ist nun Makulatur. Denn am heutigen Donnerstag wurde bekannt, dass Ivanisevic und Tsitsipas sich als Trainer-Spieler-Duo getrennt haben.

Für Ivanisevic übrigens schon die zweite Enttäuschung im Jahr 2025, das er ja als Übungsleiter von Elena Rybakina begonnen hatte. Bei der Kasachin mischte aber der eigentlich gesperrte (Ex-)Coach Stefano Vukov immer noch zu aktiv mit, woraufhin Ivanisevic sein Gastspiel auf der WTA-Tour beendete.

Wie es bei Stefanos Tsitsipas weitergeht, ist unklar. In der vergangenen Woche nahm der Grieche am Hopman Cup in Apulien teil, aktuell spielt Tsitsipas aber nicht in Umag, wo er eigentlich genannt hatte. Goran Ivanisevic dagegen ist an der kroatischen Küste am Start - und sieht sich die Matches in dem nach ihm benannten Stadion an.