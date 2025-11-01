Das war´s! Rohan Bopanna beendet mit 45 seine Karriere

Rohan Bopanna, indische Doppel-Legende und ältester Grand-Slam-Champion bei den Männern, hat am heutigen Samstag im Alter von 45 Jahren sein Karriere-Ende bekanntgegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.11.2025, 15:41 Uhr

© Getty Images Rohan Bopanna hat sich aus dem Tenniszirkus verabschiedet

Ziemlich genau vor einem Jahr hat Rohan Bopanna andere Dinge zu tun gehabt als an sein Karriereende zu denken. Da hatte sich Bopanna nämlich mit Partner Matthew Ebden für die ATP Finals in Turin qualifiziert. Auch und vor allem aufgrund des Titels bei den Australian Open gleich zu Beginn der Saison 2024. Kein Mann war älter zum Zeitpunkt seines Grand-Slam-Championats als Bopanna, der 2017 mit der Kanadierin Gabriela Dabrowski auch schon den Mixed-Wettbewerb in Roland-Garros gewinnen konnte.

Die Nummer eins erreichte Bopanna nach ebenjenem Erfolg bei den Australian Open 2025.

Jetzt ist aber Schluss für den 45-Jährigen. Dabei lief es in den vergangenen Wochen ja immer noch ziemlich rund. In Basel erreichte Bopanna mit Ben Shelton das Viertelfinale, in Tokio ging es gemeinsam mit Lokalmatador Takeo Yuzuki sogar bis ins Endspiel. Der letzte Partner in einem professionellen Tennismatch wird aber Alexander Bublik bleiben: An dessen Seite hat Rohan Bopanna in Runde eins des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris gegen Jhn Peers und JJ Tracy knapp in Runde eins verloren.

Am Ende bleiben 26 Titel im Doppel in der Leistungsbilanz von Rohan Bopanna vermerkt. Mit so unterschiedlichen Partnern wie Daniel Nestor, Matwe Middelkoop, Pablo Cuevas oder Eric Butorac. Mit dem gab es 2008 in Los Angeles die Premiere.

Zu seinen Meriten auf der ATP-Tour kommen auch noch drei Teilnahmen bei Olympischen Spielen, die letzte vor etwas mehr als einem Jahr in Roland-Garros.