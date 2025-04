Das Warten geht weiter: Wann macht Djokovic die 100 voll?

Novak Djokovic bleibt nach der Niederlage gegen Youngster Jakub Mensik bei 99 ATP-Tour-Titeln. Auf den Spuren von Roger Federer fehlen dem Serben noch vier Titel, um mit dem Schweizer gleichzuziehen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 01.04.2025, 11:03 Uhr

Novak Djokovic spielte ein sensationelles Turnier. Anders kann man es nicht sagen. Mit 37 Jahren sprintete er im Finale über den Platz und stellte in Sachen Fitness seinem 11 Jahre jüngeren Kontrahenten Mensik nichts nach. Trotzdem war es letztendlich der Youngster der den Titel nach einem harten Kampf und verdientermaßen für sich gewann.

Auf einen Platz in dem Elite-Kreis der Spieler die mindestens 100 ATP-Titel gewonnen haben, muss Djokovic weiter hoffen. Diesem exklusiven Club gehören bislang nur Jimmy Connors (109 Titel) und Roger Federer (103 Titel) an.

Der serbische Ausnahmespieler holte seinen 99. und derweilen letzten Turniersieg bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Bei den Australian Open scheiterte er im Halbfinale an Alexander Zverev, bei den Qatar Open und in Indian Wells musste Nole ein frühes Aus hinnehmen.

Einen Rekord führt der “Djoker” aber schon lange an: Die 24 Siege bei einem Grand Slam. Das ist eben so ein historischer Meilenstein, wie die 40 Turniererfolge bei einem ATP-1000-Event. Dazu kommen 15 Titel auf 500er-Ebene,12 Turniersiege bei 250er Turnieren sowie Einzelgold bei den Sommerspielen in Paris. Sieben Mal gewann er die ATP-Nitto-Finals. Eine Bilanz die einen staunend zurücklässt.