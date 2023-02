Das WTA-Tour-1000-Turnier in Dubai - Besetzt wie ein Grand-Slam-Event

Lediglich zwei der besten 18 Spielerinnen der Welt fehlen im Tableau für das WTA-Tour-1000-Turnier in Dubai. Und das aus nachvollziehbaren Gründen. Angeführt wird das Feld von Iga Swiatek und Aryna Sabalenka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.02.2023, 10:53 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka hat 2023 noch kein Match verloren

Wenn lediglich die aktuell drittbeste Spielerin der Welt, Ons Jabeur nämlich, und die Nummer 16, Simona Halep, in der Setzliste eines eigentlich regulären WTA-Turniers fehlen, dann ist es durchaus zulässig, von einem fünften Major zu sprechen. Wobei dies zum einen ja in erster Linie Indian Wells (mit einigem Recht) für sich in Anspruch nimmt. Und auch die Events in Rom oder Madrid werden der ganz großen Starpower nicht ermangeln. Aber Dubai setzt ab dem morgigen Sonntag schon mal hohe Maßstäbe.

Jabeur, das nur der Vollständigkeit halber, ist mit einer Verletzung außer Gefecht. Halep wiederum sitzt eine Dopingsperre ab. Ansonsten aber: Full House! Iga Swiatek geht an Position eins ins Rennen, trifft in Runde zwei entweder auf Leylah Fernandez oder Julia Grabher aus Österreich. Aryna Sabalenka, in diesem Jahr noch unbesiegt und schon mit den Titeln in Adelaide 1 und vor allem bei den Australian Open dekoriert, startet nach einem Freilos entweder gegen Jill Teichmann oder Anastasia Potapova. Letztere hat vor wenigen Tagen in Linz den Turniersieg geholt.

Kein Wunder, dass es bei dieser Besetzung schon in der ersten Runde ein paar richtige Leckerlis gibt: So treffen mit Elena Rybakina (Wimbledon 2022) und Bianca Andreescu (US Open 2019) zwei Spielerinnen aufeinander, die schon bei "echten" Grand Slams triumphiert haben. Ebenfalls spannend dürfte das tschechische Duell zwischen Marketa Vondrousova und Karolina Pliskova werden. Die Siegerin darf zur Belohnung gegen Maria Sakkari ran.

Sollte sich das Turnier gemäß Papierform entwickeln, sähen die Viertelfinali wie folgt aus:

Iga Swiatek (POL/1) Maria Sakkari (GRE/6) Caroline Garcia (FRA/4) Cori Gauff (USA/5) Jessica Pegula (USA/3) Belinda Bencic (SUI/8) Aryna Sabalenka (BLR/2) Daria Kasatkina (RUS/7)

