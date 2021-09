David Goffin muss Saison 2021 vorzeitig beenden

David Goffin wird 2021 aufgrund von Knieproblemen nicht mehr auf der ATP-Tour spielen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.09.2021, 18:53 Uhr

© Getty Images David Goffin wird erst 2022 auf den Platz zurückkehren

Rafael Nadal, Dominic Thiem und Roger Federer mussten die Spielzeit 2021 allesamt vorzeitig beenden, mit David Goffin kommt nun ein weiterer Name zu dieser prominenten Liste hinzu. Am Donnerstag gab der Belgier auf Instagram bekannt, die laufende Saison wegen anhaltender Knieprobleme beenden zu müssen.

"Ich wollte euch mitteilen, dass ich meine Saison 2021 beende. Ich habe seit langer Zeit Knieschmerzen und brauche Zeit, um richtig auszukurieren. Ich möchte mich von all den Verletzungen, die ich in letzter Zeit hatte, vollständig erholen, um im nächsten Jahr gestärkt zurückzukehren. Ich entschuldige mich bei allen Turnieren und Fans, aber wir sehen uns 2022!", schrieb der ehemalige Weltranglistensiebente auf Instagram.

https://www.instagram.com/tv/CTnAfV6nicP/?utm_source=ig_web_copy_link

„Ich brauche es, mein Körper braucht es. Ich denke, diese vier Monate werden notwendig sein, um 2022 stärker zurückzukehren", führte Goffin im Video weiter aus. Vor den Problemen am Knie hatte der Belgier bereits mit einer Knöchelverletzung zu kämpfen gehabt.

Goffin steht in der Weltrangliste derzeit nur mehr auf Position 30, sicherte sich in diesem Jahr in Montpellier aber seinen fünften Karrieretitel. Zuletzt verlor der 30-Jährige bei den US Open in Runde eins gegen Mackenzie McDonald. Insgesamt fuhr der Belgier heuer 14 Siege bei 15 Niederlagen ein.