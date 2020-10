David Goffin positiv auf das Coronavirus getestet

Schlechte Nachrichten von David Goffin: Der Belgier hat sich laut eigenen Angaben mit dem Coronavirus infiziert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.10.2020, 21:14 Uhr

© Getty Images David Goffin hat sich mit dem Coronavirus infiziert

Bei den French Open 2020 hatte sich Goffin in der ersten Runde gegen Jannik Sinner in drei Sätzen verabschiedet, nun gab der Belgier bekannt, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert habe.

"Schlechte Nachrichten: Aufgrund eines positiven COVID-Tests, den ich gestern gemacht habe, muss ich für das Turnier in St. Petersburg absagen", schrieb Goffin auf Instagram. Er fühle sich aber gut und werde sich in Selbstisolation begeben, so der 29-Jährige.

Sein Comeback will Goffin wenn möglich beim Heimturnier in Antwerpen geben. Auch ein Start in Wien steht in diesem Jahr noch auf dem Turnierplan des Weltranglisten-13.