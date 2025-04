Davidovich Fokina und der besondere Geist von Monte-Carlo

Ein besonderes Duell wartet heute auf Alejandro Davidovich Fokina gegen Carlos Alcaraz. Der Spanier könnte an seinem Ruf arbeiten. Und dabei das zweite Masters-Finale erreichen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.04.2025, 11:42 Uhr

© Getty Images Alejandro Davidovich Fokina hat in Monte Carlo 2022 das Endspiel erreicht.

Alejandro Davidovich Fokina im Halbfinale eines großen Turniers anzutreffen ist eine Besonderheit. Erst zum dritten Mal gelingt dem Spanier dieses Kunststück bei einem Masters-Event. Auf Grand-Slam-Ebene blieb ein derartiger Erfolg bisher aus, nur ein Viertelfinale bei den French Open 2021 steht in den Büchern vermerkt.

In Monte Carlo wiederholt der 25-Jährige nun dieses Ergebnis. 2022 ging es anschließend noch einen Schritt weiter. Im Endspiel scheiterte Davidovich Fokina an Stefanos Tsitsipas. In Monte-Carlos fühlt sich der auf der ATP Tour titellose tennisprofi also sichtlich wohl. Es dürfte trotzdem nicht einfach werden am heutigen Samstag, um das zweite Masters-Finale der Karriere zu erreichen. Auf der anderen Seite des Courts steht Carlos Alcaraz zum Duell bereit.

Jack Draper bereits bezwungen

Sollte die Partie mit einer Niederlage für den aktuell 42. der Weltrangliste enden, würde es den Ruf des Rechtshänders unterstreichen. Konstant in den Top 50 der Welt unterwegs, jedoch nicht in der Lage, um den entscheidenden Schritt zu gehen. In diesem Fall der große Titel bzw. der Vorstoß in die Top 20.

In dieser Woche hat „Foki“ mit Jack Draper bereits einen Akteur aus den aktuellen Top Ten besiegen können. Das Selbstvertrauen dürfte also groß genug sein, um eine weitere große Hürde aus dem Weg zu räumen.

Einzel-Tableau in Monte Carlo