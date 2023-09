Davis Cup: Auch Alcaraz sagt Gruppenphase ab

Nach seinem Ausscheiden im Halbfinale der US Open gegen Daniil Medvedev wird Carlos Alcaraz nicht bei der Gruppenphase der Davis-Cup-Finals vor heimischem Publikum in Valencia antreten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.09.2023, 15:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Nach Jannik Sinner muss auch Carlos Alcaraz für die Davis Cup-Gruppenphase passen.

Die Absagen für die Gruppenphase der Davis-Cup-Finals vom 12. bis 17. September nehmen stetig zu. Nachdem gestern die Veranstalter in Bologna nach der Absage von Jannik Sinner bereits auf ihr Zugpferd verzichten müssen, folgte nun der Rückzug von Carlos Alcaraz für das Event in Valencia.

Nicht wenige Zuschauer hatten bei den Begegnungen der Gruppenphase in Valencia auf ein erneutes Aufeinandertreffen zwischen dem aktuellen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz und Novak Djokovic, seinem Nachfolger nach den US Open, gefreut. Neben Spanien und Serbien kämpfen an der spanischen Mittelmeerküste auch noch Tschechien und die Südkorea um den Einzug ins Finalturnier nach Malaga.

Nicht nur als Aushängeschild, sondern auch aus sportlicher Sicht trifft die spanische Mannschaft die Absage des 20-jährigen richtig hart. Neben Rafael Nadal fehlt auch Pablo Carreno Busta verletzungsbedingt schon länger. Neben den bereits nominierten Alejandro Davidovich Fokina, Roberto Bautista Agut und dem Doppelspezialisten Marcel Granollers wird nun auch noch Albert Ramos-Vinolas zum Team für Valencia dazustossen.