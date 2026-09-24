Davis Cup: Der Fahrplan für Deutschland und Österreich steht

Die Spieltermine für die Davis-Cup-Finalrunde in Bologna stehen fest. Deutschland und Österreich starten am 26. November.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.09.2026, 15:03 Uhr

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© Getty Images Michael Kohlmann und Jürgen Melzer waren bereits 2025 in Bologna

Zwei Tage nach der Auslosung hat World Tennis den Spielplan für die Davis-Cup-Finalrunde in Bologna festgezurrt. Den Auftakt machen am 24. November (16 Uhr) Tschechien und Kanada, exakt 24 Stunden bestreitet Gastgeber und Titelverteidiger Italien sein Viertelfinale gegen Debütant Südkorea.

Deutschland, das sich durch einen 3:1-Erfolg über Kroatien für die Finalrunde qualifizierte, greift am 26. November ins Geschehen ein. Alexander Zverev und Co. bekommen es bereits ab 10 Uhr mit Großbritannien zu tun. In der zweiten Begegnung des Tages fordert Österreich nicht vor 17 Uhr Spanien.

Das erste Halbfinale in Bologna absolvieren am 27. November (16 Uhr) die Sieger der beiden ersten Viertelfinalduelle. Für Deutschland bzw. Österreich ginge es im Falle eines Aufstiegs am 28. November (12 Uhr) im zweiten Semifinale weiter. Das Endspiel steigt am 29. November um 15 Uhr.

Der Spielplan im Überblick

Viertelfinale

Dienstag, 24. November, 16:00 Uhr: Tschechien vs. Kanada

Mittwoch, 25. November, 16:00 Uhr: Italien vs. Südkorea

Donnerstag, 26. November, 10:00 Uhr: Deutschland vs. Großbritannien

Donnerstag, 26. November, nicht vor 17:00 Uhr: Österreich vs. Spanien

Halbfinale

Freitag, 27. November, 16:00 Uhr: Italien / Südkorea vs. Tschechien / Kanada

Samstag, 28. November, 12:00 Uhr: Deutschland / Großbritannien vs. Österreich / Spanien

Finale

Sonntag, 29. November, 15:00 Uhr