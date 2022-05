Davis Cup: Deutschland eröffnet in Hamburg gegen Frankreich

Deutschland wird in der Zwischenrunde des Davis Cups 2022 in Hamburg vom 13. bis zum 18. September zunächst gegen Frankreich aufschlagen. Und zwar am Mittwoch, 14. September, ab 14 Uhr.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.05.2022, 13:31 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und das deutsche Team spielen in Hamburg zunächst gegen Frankreich

Die gegnerische Nation, die zum Auftakt der Davis-Cup-Tage in Hamburg in Gruppe C auf dem Programm steht, ist dem deutschen Davis-Cup um Kapitän Michael Kohlmann und Spitzenmann Alexander Zverev seit Donnerstag also bekannt. Es geht ab 14 Uhr gegen Frankreich. Offen ist dagegen, wer für die Grande Nation als Einzelspieler in die Bütt gehen wird. Denn ob Gael Monfils wirklich an den Rothenbaum kommen wird, das entscheidet sich wohl erst im Sommer.

Am Mittwoch, 14. September 2022, startet Deutschland also gegen Frankreich. Zwei Tage später geht es gegen die Belgier mit dem wiedererstarkten David Goffin. Und zum Abschluss wartet dann am Sonntag, 18. September, noch das Treffen mit den Australiern. Ziel wird der zweite Platz in der Gruppe sein, der zur Teilnahme am Finalturnier berechtigt, das in diesem und im kommenden Jahr in Malaga ausgetragen wird.

Djokovic gegen Alcaraz in Valencia?

Eröffnet werden die Spiele in Hamburg übrigens mit der Begegnung Belgien gegen Australien am Dienstag, 13. September.

In Valencia könnte es in Gruppe B schon einen Tag später zu einem echten Schlager kommen: Dann treffen nämlich die spanische und serbische Mannschaft aufeinander. Novak Djokovic war für Serbien bei den letzten beiden Austragungen 2019 und 2021 am Start, sein Gegenüber an jenem September-Tag könnte Carlos Alcaraz sein. Oder aber auch Rafael Nadal.

In Bologna spielen in Gruppe A Italien, Schweden, Argentinien und Kroatien. In der Gruppe C in Glasgow bekommt es Großbritannien mit den USA, Kasachstan und den Niederländern zu tun. Alle Partien dieser Runde finden auf Hartplätzen statt.