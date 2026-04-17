Der Davis Cup kehrt nach 20 Jahren nach Halle zurück

Das deutsche Davis Cup-Team bestreitet sein nächstes Heimspiel gegen Kroatien im September in Halle (Westfalen).

von PM

zuletzt bearbeitet: 17.04.2026, 17:36 Uhr

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Nach dem 4:0-Sieg über Peru Anfang Februar in Düsseldorf trifft die Mannschaft des Deutschen Tennis Bundes (DTB) am 19. und 20. September 2026 (Startzeiten Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 12 Uhr) in der heristo-arena auf Kroatien – mit dem klaren Ziel, den entscheidenden Schritt in Richtung Davis Cup-Finals zu gehen.

Der Ticketverkauf für das Davis Cup-Heimspiel startet heute ab 15 Uhr. Tennisfans können sich ihre Plätze über die bekannten Vorverkaufsstellen Reservix und Eventim sichern. Die günstigsten Tickets gibt es bereits ab 25 Euro, für Kinder und Jugendliche gibt es attraktive Ermäßigungen. Damit herrschen beste Voraussetzungen, um Weltklasse-Tennis live zu erleben und das deutsche Team vor heimischer Kulisse zu unterstützen.



Die traditionsreiche Arena mit rund 11.500 Plätzen, die auch Spielstätte für das ATP-Turnier TERRA WORTMANN OPEN ist, zählt zu den bedeutendsten Tennisstandorten Deutschlands. Die moderne Multifunktionsarena war bereits dreimal Austragungsort einer Davis Cup-Partie:



• 1993: Viertelfinale gegen Tschechien – 4:1 Sieg

• 1994: Viertelfinale gegen Spanien – 3:2 Sieg

• 2006: Achtelfinale gegen Frankreich – 2:3 Niederlage



Jetzt geht es im September in der 2. Qualifikationsrunde des Davis Cup ebenfalls auf Hartplatz gegen Kroatien. Im direkten Vergleich gegen den Davis Cup-Sieger von 2005 und 2018 spricht die Bilanz für Deutschland: Von bislang vier Begegnungen konnte das DTB-Team drei für sich entscheiden. Das letzte Aufeinandertreffen liegt 15 Jahre zurück.

DTB-Präsident Dietloff von Arnim blickt mit Vorfreude auf die Rückkehr: „Halle steht für hochklassigen Tennissport und große Emotionen. Nach dem erfolgreichen Heimspiel in Düsseldorf wollen wir diesen Schwung mitnehmen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen gemeinsam mit den Fans den nächsten Schritt gehen und uns erneut für die Davis Cup-Finals in Bologna qualifizieren.“

Teamkapitän Michael Kohlmann betont die Bedeutung des Heimspiels: „In Halle erwartet uns eine besondere Atmosphäre und große Tennisbegeisterung. Genau diese Energie brauchen wir, um erfolgreich zu sein. Mit Kroatien wartet auf uns ein gefährlicher Gegner, der mit Spielern wie Marin Cilic und Dino Prizmic über eine gute Mischung aus sehr erfahrenen Weltklassespielern und spannenden Nachwuchsprofis verfügt. Mit Mate Pavic und Nikola Mektic haben sie zudem zwei der besten Doppelspieler auf der Tour in ihrer Mannschaft.“

Ralf Weber, Geschäftsführer der heristo-arena, über die Rückkehr des Davis Cups nach Halle: „Die Rückkehr des Davis Cups im September 2026 nach Halle/Westfalen in die heristo-arena ist für uns ein besonderes Highlight im Veranstaltungskalender und zugleich eine besondere Auszeichnung. Die heristo-arena hat sich über viele Jahre als verlässlicher Austragungsort für internationales Spitzentennis etabliert. Dass wir erneut Gastgeber dieses traditionsreichen Wettbewerbs sein dürfen, erfüllt uns mit Stolz.“