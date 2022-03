Unabhängig von den hohen Wellen, die sein Wutanfall in Acapulco geschlagen hatte, ist Zverev für das deutsche Team natürlich eine Verstärkung und gegen die Nummer 216 der Welt Thiago Seyboth Wild der klare Favorit. Nachdem er 2021 olympisches Gold und die ATP Finals gewonnen hatte, ist der Weltranglistendritte 2022 allerdings noch nicht so richtig in Fahrt gekommen. Bei den Australian Open ging es überraschend schon im Achtelfinale raus, sein einziges Finale verlor Zverev in Montpellier klar in zwei Sätzen gegen Alexander Bublik.