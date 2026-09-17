Davis Cup: Deutschland vs Kroatien - Spieler, Gegner, TV, Livestream, alle Infos!

Der traditionsreiche Davis Cup geht weiter, in Halle/Westfalen trifft Deutschland am Wochenende in der zweiten Runde auf Kroatien.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 17.09.2026, 21:50 Uhr

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© Getty Images

Im Kampf um die Finalrunde des Mannschaftswettbewerbs kann die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) dabei überraschend auf ihr Aushängeschild setzen. Hier gibt's die wichtigsten Fragen und Antworten.

Ist Alexander Zverev wirklich dabei?

Ja! Der Weltranglistenzweite hält sein Versprechen, nur wenige Tage nach seinem großen Triumph bei den US Open schlägt er in der Heimat auf - auch wenn sein Team ihm davon abgeraten hatte. "Wir freuen uns sehr, dass Alexander trotz der großen körperlichen Belastung nach dieser außergewöhnlichen Grand-Slam-Saison und seinem US-Open-Triumph zu unserem Heimspiel nach Halle kommt", sagte Deutschlands Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann: "Das ist ein tolles Zeichen für unsere Mannschaft und die deutschen Tennisfans." Zverev hatte zuletzt 2025 für Deutschland gespielt, als das DTB-Team im Halbfinale gegen Spanien ausgeschieden war. Bei der diesjährigen Erstrundenpartie gegen Peru in Düsseldorf fehlte er.

Wer ist noch im deutschen Aufgebot?

Neben Zverev ist natürlich das Spitzen-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz dabei - es könnte aber der letzte gemeinsamen Davis-Cup-Auftritt des Duos werden. Nach ihrem verlorenen Finale bei den US Open hatte Pütz das baldige Ende der erfolgreichen Partnerschaft angedeutet. "Die Chance besteht, dass es nicht weitergeht", sagte der 39-Jährige im ZDF. Zudem treten Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier an. Wimbledon-Viertelfinalist Jan-Lennard Struff, der in den vergangenen Jahren häufig als Leader des Teams agiert hatte, fehlt hingegen überraschend.

Wer spielt für Kroatien - und wie stehen die deutschen Chancen?

Gut. Mit Zverev ist Deutschland favorisiert, kann zudem auf den Heimvorteil setzen. "In Halle erwartet uns eine besondere Atmosphäre und große Tennisbegeisterung. Genau diese Energie brauchen wir, um erfolgreich zu sein", sagte Kohlmann. Bei Kroatien fehlt mit Marin Cilic ein klangvoller Name, der US-Open-Champion von 2014 ist verletzt. Angeführt wird die Mannschaft vom erst 21 Jahre alten Dino Prizmic sowie Mate Pavic und Nikola Mektic, den Tokio-Olympiasiegern im Doppel. Zudem stehen Matej Dodig und Mili Poljicak im Aufgebot.

In welchem Modus wird gespielt?

Wie in der ersten Qualifikationsrunde gibt es maximal fünf Matches (vier Einzel und ein Doppel). Am Samstag stehen die ersten beiden Einzelpartien an, am Sonntag folgen das Doppel sowie die weiteren Einzel. Wer drei Begegnungen für sich entscheidet, zieht in die Finalrunde ein.

Wann und wo findet diese statt?

Vom 24. bis zum 29. November wird im italienischen Bologna um den Titel gespielt. Acht Mannschaften sind dabei, im K.o.-Modus sind dann nur noch zwei Einzel und ein Doppel eingeplant. Gastgeber und Titelträger Italien hat sein Ticket bereits sicher. Deutschland konnte den Wettbewerb bislang dreimal gewinnen, der letzte Erfolg liegt allerdings schon 33 Jahre zurück.

Wer überträgt im TV und Livestream?

Der DTB bietet auf seiner eigenen Plattform tennis.de einen kostenlosen Livestream an. Am Samstag geht es um 14 Uhr los, am Sonntag um 12 Uhr. Zudem ist das Duell mit den Kroaten beim Tennis Channel zu sehen.