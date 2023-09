Davis Cup: Dominic Thiem muss Start absagen

Dominic Thiem kann aufgrund einer Magenentzündung nicht an der Davis-Cup-Begegnung gegen Portugal teilnehmen. Dennis Novak wird somit für den Länderkampf am 15./16. September in Schwechat nachnominiert.

von PM

zuletzt bearbeitet: 11.09.2023, 19:27 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem kann beim Davis Cup gegen Portugal nicht starten

Schlechte Nachrichten für das Generali Austria Davis Cup Team: Dominic Thiem musste am Montag am späten Nachmittag für die Weltgruppe-I-Begegnung gegen Portugal, die am Freitag und Samstag im Multiversum Schwechat stattfindet, kurzfristig passen. Der US- Open-Sieger von 2020 hatte zuletzt in Übersee, den ersten Untersuchungen nach, „eine Art Gastritis“ (so Manager und Bruder Moritz Thiem im exakten Wortlaut) ausgefasst und daraufhin in der zweiten Runde des Grand-Slam-Turniers in New York aufgeben müssen. Nach eingehenden Untersuchungen in der Heimat entpuppten sich die Probleme als eine Magenentzündung.

Der Ex-Weltranglistendritte aus Niederösterreich benötigt daher erst einmal eine Pause, um die Beschwerden gründlich auszukurieren. „Das ist natürlich sehr schade fürs Team, dass Dominic leider nicht spielen kann, aber unter diesen Umständen auch verständlich. Die Gesundheit geht natürlich vor“, befand der ÖTV-Sportdirektor und -Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer, der in Dennis Novak (ATP 192) dafür immerhin einen ebenfalls sehr erfahrenen Nationalmannschaftsspieler nachnominieren konnte.

Moritz Thiem ging gegenüber den Medien abends noch detaillierter aufs gesundheitliche Befinden und das genaue Ergebnis der medizinischen Untersuchungen ein: „Dominic hat eine Typ-C-Magenentzündung, welche nicht ohne ist. Das Gute ist aber: Es wurden keine Bakterien wie Helicobacter gefunden. Das bedeutet, dass er Medikamente bekommt, die alles beruhigen und dem Magen beim Heilen helfen. Leider geht sich dadurch das Match am Freitag sowie am Samstag nicht aus. Es hat keinen Sinn, ihn jetzt nach zehn Tagen Pause auf den Platz zu schicken, noch dazu zu so einer wichtigen Begegnung.“ Die ÖTV- Herren müssen damit ohne den 17-fachen ATP-Titelträger versuchen, einen Platz in der Qualifikationsrunde für die Davis Cup Finals 2024 zu erkämpfen.