Davis Cup Finals 2021 mit Deutschland und Österreich: Spieler, Zeitplan, Auslosung, TV, Livestream

Das Davis-Cup-Finale 2021 steht an, unter anderem mit den Gruppenspielen zwischen Deutschland, Österreich und Serbien in Innsbruck. Wir haben alle Infos für euch!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.11.2021, 15:22 Uhr

Spanien hat 2019 den Davis Cup geholt

Wer ist qualifiziert?

Alles neu beim Davis Cup 2021! Naja, fast. Bereits 2019 fanden erstmals die Davis-Cup-Finals in Madrid statt, in einem Turniermodus innerhalb einer Woche mit dem späteren Sieger Spanien.

In diesem Jahr spielen die 18 qualifizierten Mannschaften zunächst eine Gruppenphase aus: die vier Halbfinalisten aus 2019 (Spanien, Kanada, Großbritannien, Russland), zwei Wildcard-Teams (Frankreich, Serbien) sowie die zwölf Sieger der Vorrunde (Australien, Österreich, Kolumbien, Kroatien, Tschechien, Ecuador, Deutschland, Ungarn, Italien, Kasachstan, Schweden, USA)

Wie ist der Modus beim Davis Cup 2021?

Es wurden sechs Gruppen mit jeweils drei Teams ausgelost, die jeweils gegeneinander in zwei Einzeln und einem Doppel antreten. Die sechs Gruppensieger und die beiden besten Gruppenzweiten qualifizieren sich fürs Viertelfinale.

Welche Spieler sind nominiert?

Spanien (Gruppe A) Roberto Bautista Agut Pablo Carreno Busta Carlos Alcaraz Feliciano Lopez Marcel Granollers Russland Daniil Medvedev Andrey Rublev Aslan Karatsev Karen Khachanov Evgeny Donskoy Ecuador Emilio Gomez Roberto Quiroz Diego Hidalgo Antonio Cayetano March Gonzalo Escobar Kanada (Gruppe B) Vasek Pospisil Brayden Schnur Steven Diez Peter Polansky Kasachstan Alexander Bublik Dmitry Popko Mikhail Kukushkin Alexandr Nedovyesov Andrey Golubev Schweden Mikael Ymer Elias Ymer Jonathan Mridha Andre Goransson Robert Lindstedt Frankreich (Gruppe C) Arthur Rinderknech Richard Gasquet Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut Großbritannien Cameron Norrie Daniel Evans Liam Broady Joe Salisbury Neal Skupski Tschechien Jiri Vesely Jiri Lehecka Zdenek Kolar Tomas Machac Kroatien (Gruppe D) Marin Cilic Borna Coric Borna Gojo Nikola Mektic Mate Pavic Australien Alex de Minaur Alexei Popyrin John Millman Alex Bolt John Peers Ungarn Marton Fucsovics Attila Balazs Zsombor Piros Fabian Marozsan Mate Valkusz USA (Gruppe E) John Isner Reilly Opelka Frances Tiafoe Jack Sock Rajeev Ram Italien Jannik Sinner Lorenzo Sonego Fabio Fognini Lorenzo Musetti Simone Bolelli Kolumbien Daniel Elahi Galan Nicolas Mejia Cristian Rodriguez Juan-Sebastian Cabal Robert Farah Serbien (Gruppe F) Novak Djokovic Dusan Lajovic Filip Krajinovic Miomir Kecmanovic Nikola Cacic Deutschland Jan-Lennard Struff Dominik Koepfer Peter Gojowczyk Kevin Krawietz Tim Pütz Österreich Dennis Novak Jurij Rodionov Gerald Melzer Oliver Marach Philipp Oswald

Davis Cup 2021: Wer spielt wo?

Die Vorrundenspiele werden in Madrid (Gruppen A und B), Innsbruck (Gruppen C und F) sowie in Turin (Gruppen D und E) ausgetragen.

Welche Mannschaft spielt wann?

Donnerstag, 25. November, ab 16 Uhr: Kanada vs Schweden (Madrid), Frankreich vs Tschechien (Innsbruck), Kroatien vs Australien (Turin)

Freitag, 26. November, ab 16 Uhr: Spanien vs Ecuador (Madrid), Serbien vs Österreich (Innsbruck), USA v Italien (Turin)

Samstag, 27 November, ab 10 Uhr: Kasachstan vs Schweden (Madrid), Frankreich vs Großbritannien (Innsbruck), Australien vs Ungarn (Turin)

Samstag, 27 November, ab 16 Uhr: Russland vs Ecuador (Madrid), Serbien vs Deutschland (Innsbruck), Italien vs Kolumbien

Sonntag, 28. November, ab 10 Uhr: Kanada vs Kasachstan (Madrid), Großbritannien vs Tschechien (Innsbruck), Kroatien vs Ungarn (Turin)

Sonntag, 28. November, ab 16 Uhr: Spanien vs Russland (Madrid), Deutschland vs Österreich (Innsbruck), USA vs Kolumbien (Turin)

Die Viertelfinals finden dann vom 29. November bis 2. Dezember statt (in Turin, Innsbruck und Madrid), die Halbfinals am 3. und 4. Dezember (in Madrid), das Finale am 5. Dezember (in Madrid).

Wann spielt Österreich gegen Deutschland?

Das Spiel zwischen Österreich und Deutschland ist für Sonntag, 28. November, ab 16 Uhr in Innsbruck angesetzt.

ServusTV hat sich in 2021 die exklusiven Übertragungsrechte gesichert - in Deutschland und Österreich seid ihr im TV und Livestream dabei. Servus TV ist ohnehin die Anlaufstelle für alle deutschsprachigen Fans, nachdem aufgrund des Lockdowns in Österreich die Spiele in Innsbruck ohne Publikum vor Ort stattfinden werden.

Wer hat den Davis Cup zuletzt gewonnen?

Zuletzt war Spanien siegreich: Bei der Erstauflage nach dem neuen Modus in 2019 siegten Rafael Nadal und Co. im Finale gegen Kanada mit 2:0.