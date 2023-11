Davis Cup Finals: Finale! - Italien holt das Doppel zum 2:1-Sieg über Serbien

Italien schafft mit einem 2:1-Erfolg über Serbien den Einzug ins Endspiel der Davis Cup Finals 2023 in Malaga.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 25.11.2023, 20:48 Uhr

© Getty Images

Italien hat den Halbfinal-Tie bei den Davis Cup Finals in Malaga gegen Serbien erfolgreich gedreht: Nach einem 0:1-Rückstand nach dem ersten Einzel und dem Ausgleich von Jannik Sinner gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic konnten Sinner und sein Teamkollege Lorenzo Sonego das entscheidende Doppel gegen Djokovic und Miomir Kecmanovic mit 6:3, 6:4 für sich entscheiden. Italien trifft im Endspiel am Sonntag (ab 16:00 Uhr live im Stream auf ServusTV On) auf Australien, die bereits am Freitag Außenseiter Finnland mit 2:0 besiegt hatten.

Nach dem Verlust des ersten Satzes lagen die Südslawen erneut rasch mit Break im Hintertreffen, konnten jedoch im Gegenzug auf 2:2 ausgleichen. Die folgenden Aufschlagspiele der beiden Teams gingen jeweils über Einstand und waren zumindest auf hohem Spannungsniveau. Beim Stand von 3:3 gelang Sinner/Sonego dann das entscheidende Break. Zwar fanden Djokovic/Kecmanovic beim letzten Aufschlagspiel der Italiener noch eine Breakmöglichkeit vor, Sinner/Sonego verwerteten jedoch wenige Augenblicke später ihren ersten Matchball.

Ungute Sitation um Doping-Test Djokovics

Djokovic und seine Mannschaftskollegen müssen somit weiterhin auf den nächsten Davis-Cup-Triumph warten. Der 23-fache Grand-Slam-Champion hatte 2010 Serbien zum Titel beim wichtigsten Mannschaftswettbewerb im Herren-Tennis geführt, erreichte 2013 noch einmal das Endspiel, kam danach aber nicht mehr über das Halbfinale hinaus. Italien hat morgen hingegen die Möglichkeit zum zweiten Mal den Davis-Cup-Pokal zu stemmen. 1976 holten die Südeuropäer ihren bislang einzigen Titel (damals gegen Chile), 1998 standen sie zuletzt im Endspiel, verloren allerdings klar mit 1:4 gegen Schweden.

Einen unguten Beigeschmack hatte eine zunächst verweigerte Dopingprobe Djokovics, der sich in der Vorbereitung gestört sah und eine "völlig unlogische" Situation beklagte, die er bisher so noch nicht erlebt habe. Die ITIA gab gegenüber der Nachrichtenagentur AFP folgendes Statement zur Lage ab: "Aufgrund des Formats der Mannschaftswettbewerbe, zu denen auch der Davis Cup gehört, können die Mannschaften vor Beginn der Spiele darüber benachrichtigt werden, dass sie für Dopingkontrollen ausgewählt wurden, und sie geben ihre Proben ab, wenn sie bereit sind. Zwischen der Benachrichtigung und der Abgabe der Probe werden sie von einem Mitglied des Anti-Doping-Teams betreut."

