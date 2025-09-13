Davis Cup: Auch Frankreich und Argentinien qualifizieren sich für Bologna

Argentinier behalten Oberhand gegen Niederlande, Frankreich besiegt Kroatien.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 13.09.2025, 19:59 Uhr

© Getty Images Corentin Moutet sorgte für Frankreichs entscheidenden Punkt gegen Kroatien.

Nach Deutschland (4:0 gegen Japan) und Österreich (3:2 gegen Ungarn) stehen bereits zwei weitere Teilnehmer für das Davis Cup-Final-8-Turnier von Bologna fest.

Argentinien machte beim Auswärts-Duell gegen die Niederlande in Groningen bereits im Doppel alles klar. Andreas Molteni und Horacio Ceballos feierten einen 6:3, 7:5-Erfolg über ihre niederländischen Kontrahenten Sander Arend und Botic van de Zandschulp und brachten somit ihr Land uneinholbar mit 3:0 in Führung.

Bereits am Freitag hatten sich in den Einzeln Tomas Martin Etcheverry (6:4, 6:4 gegen Jesper de Jong) und Francisco Cerundolo (7:6 (4), 6:1 gegen Botic van de Zanschulp) durchgesetzt.

Moutet bringt Frankreich nach Bologna

Ebenfalls die Qualifikation schaffte Frankreich. Nachdem Gegner Kroatien beim Heimspiel in Osijek am Samstag zunächst dank des Klasse-Doppels Mektic/Pavic (6:3, 7:5 gegen Bonzi/Herbert) auf 1:2 verkürzen konnte, sorgte Courentin Moutet mit einem 7:5, 6:4-Erfolg über Marin Cilic für die Entscheidung.

Nachdem auch Deutschland (nach dem 4:0 gegen Japan) und Österreich (3:2 gegen Ungarn) bereits qualifiziert sind, stehen - inklusive des Gastgebers und Titelverteidigers Italien - fünf Finalteilnehmer bereits fest. Die übrigen drei Final-Teams werden in den ausstehenden Begegnungen ermittelt. Belgien führt gegen Australien überraschend 2:0, ebenfalls 2:0 in Front ist Dänemark gegen Spanien. Im Duell USA gegen Tschechien steht es nach dem ersten Tag 1:1.

