Davis Cup: Fritz erwartet gegen de Minaur wieder heftige Schmerzen

Taylor Fritz kommt mit dem Schwung eines Finaleinzugs bei den ATP Finals in Turin zur Finalrunde des Davis Cups nach Málaga. Und verspürt wenig Vorfreude auf das morgige Treffen mit Alex de Minaur.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.11.2024, 18:42 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz und Alex de Minaur vergangene Woche in Turin

Abgesehen von Italien könnte man die USA mit der Einzelbesetzung Taylor Fritz und Tommy Paul sowie dem Doppel Rajeev Ram und Austin Krajicek wohl als die stärkste Mannschaft in Málaga in dieser Woche einstufen. Zumal mit Ben Shelton ja ein dritter Single-Crack dabei ist, den die meisten anderen Teams als Nummer eins liebend gerne in ihren Reihen hätten.

Nun geht es für die Amerikaner zum Auftakt gleich gegen Australien, da bekommen Fritz und Co. sicher nichts geschenkt. Und schon gar nicht von Alex de Minaur. Gegen den musste Taylor Fritz schon vergangene Woche bei den ATP Finals in Turin ran, gewann nach einem anstrengenden Match. Zu jenem Zeitpunkt stand offiziell noch gar fest, dass de Minaur Teil des australischen Teams sein würde.

Fritz liegt im Head-to-Head gegen de Minaur zurück

Fritz aber wusste das schon. Und erklärte noch in Turin, dass dieses Treffen mit dem „Demon“ wieder „a pain in the neck“ sein würde. Denn von der Grundlinie hatte de Minaur vor wenigen Tagen nicht nur gut mitgehalten, sondern eigentlich die Nase vorne gehabt. Dass Fritz die Partie dennoch drehen konnte, spricht für die ausgezeichnete Form, in der sich die aktuelle Nummer vier der Welt auch noch so spät im Tennisjahr befindet.

Mit jenem 5:7, 6:4 und 6:3 liegt Fritz im Head-to-Head dennoch noch mit 4:5 zurück. Auch weil Alex de Minaur beim United Cup Anfang der Saison 2024 gegen Fritz gewinnen konnte. Sein kommender Gegner spiele gerade im Davis Cup immer gut, führte Taylor Fritz also in Turin noch aus. Die gute Nachricht für die USA: Dasselbe gälte für ihn auch.

Die schlechte Nachricht für Taylor Fritz und Alex de Minaur: Im Halbfinale würde wohl Titelverteidiger Italien mit Spitzenmann Jannik Sinner warten. Und der hat bei den ATP Finals Fritz zwei Mal glatt besiegt, de Minaur einmal. Da wären die Schmerzen gleich noch einmal eine Nuance größer.