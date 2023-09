Davis Cup für Fans noch immer wichtig

Ist der Davis Cup bald Geschichte statt Geschichte zu schreiben? Bei den Fans scheint der Wettbewerb zumindest nichts von seiner ursprünglichen Magie verloren zu haben.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 26.09.2023, 22:50 Uhr

© Getty Images Der Davis Cup ist für viele Fans noch immer eine große Bedeutung.

Es ist ja so eine Sache mit Umfragen im Internet. Niemand mag verlauten lassen, dass diese repräsentativ daherkommt. Schon gar nicht, wenn diese innerhalb der sozialen Netzwerke entsprungen ist. Eine Umfrage des amerikanischen Sportjournalisten Christopher Clarey gab jedoch dieser Tage einen interessanten Einblick in die berühmte Fanseele.

Auf der Plattform X bat Clarey um die Beantwortung der Frage, auf welchem der mittlerweile zahlreich existierenden Teamwettbewerbe der Fokus gelegt werden sollte. Über 4000 User beteiligten sich an der Umfrage, die mit großem Abstand den Davis Cup an die Spitze wählten. Ganze 64,4 Prozent sprachen sich für den traditionsreichen Ländervergleich aus. Wenn auch nicht repräsentativ, so jedoch trotzdem als Botschaft für den Weltverband ITF und den wiedergewählten Präsidenten David Haggerty, zügig eine Reform durchzuführen und wieder mehr auf das Fanherz zu hören. Gleiches gilt sicherlich auch den den Billie Jean King Cup bei den Frauen, den viele User neben dem Davis Cup in ihre Antwort miteinbezogen.

Laver Cup und United Cup deutlich abgeschlagen

Laver Cup und United Cup kommen zusammen auf gerade mal die Hälfte der Stimmen, die der Davis Cup auf sich vereint. Dieses Ergebnis bedeutet keineswegs, dass diese beiden Formate keine Zukunft haben. Es ist wohl viel mehr der desaströse Zustand des Davis Cups, der für die klare Priorisierung bei den Fans verantwortlich ist.