Davis Cup: Hier kocht der Chef noch selbst - Nishikori holt Sieg für Japan

Kei Nishikori hat mit einem Sieg gegen Billy Harris der japanischen Mannschaft zum Aufstieg in die zweite Runde des Davis Cups 2025 verholfen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.02.2025, 10:28 Uhr

© Getty Images Kei Nishikori hat Japan in die zweite Runde gebracht

Um der Wahrheit ein bisschen Ehre zu geben: Der wahre Held aus japanischer Sicht war natürlich Yoshihito Nishioka, der seine beiden Einzel gegen Billy Harris und Jacob Fearnley souverän gewann. Aber dass der große Kei Nishikori Japan mit dem 6:2 und 6:3 gegen Harris am Ende einen Platz in Runde zwei des Davis Cups 2025 sicherte, machte die Sache für die Japaner dann so richtig rund.

Im Doppel hatten Neal Skupski und Joe Salisbury die Briten noch mit einem 7:6 (4) und 7:6 (3) gegen Yosuke Watanuki und Takaru Yuzuki zwischenzeitlich in Führung gebracht.

Die USA konnten sich in Taiwan dagegen schon nach dem Doppel zurücklehnen. Das 6:4 und 7:6 (4) von Austin Krajicek und Rajeev ram gegen Tung.Lin Wu und Ray Ho bedeutet bereits das 3:0 für die Amerikaner. Am Freitag hatten Marczs Giron und Alex Michelsen für die 2:0-Führung gesorgt.