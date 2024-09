Davis Cup: Krawietz und Pütz schließen glänzenden DTB-Auftritt gegen Chile ab

Das deutsche Team gewinnt Dank der Siege von Maximilian Marterer, Yannick Hanfmann und Kevin Krawietz/Tim Pütz mit 3:0 gegen Chile und kommt dem Finaleinzug im November ganz nah.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 12.09.2024, 10:58 Uhr

Das deutsche Team glänzte auch bei dem zweiten Gruppenduell. Nach den souveränen Siegen von Maximilian Marterer und Yannick Hanfmann, der die Nummer 22 der Welt in zwei Sätzen besiegte, setzten Pütz und Krawietz dem Sieg des DTB-Teams noch die Krone auf. Krawietz und Pütz, die frisch von dem US Open-Finale anreisten, gingen als klare Favoriten in das letzte Match des deutschen Spieltages hinein. Und sie wurden ihrer Rolle mehr als gerecht. Nach knapp 30 Minuten hatte das deutsche Duo den ersten Satz mit 6:1 in der Tasche. Der zweite Satz ging öfters über Einstand, auch weil das chilenische Team immer besser spielte, doch auch diese Runde gewannen die Deutsche mit 6:3. Noch vor dem dritten und letzten Gruppenspiel könnte der Finaleinzug des DTB-Teams feststehen. Denn am Freitag trifft der momentane Gruppenzweiter, USA, auf die Slowakei. Gewinnt die USA, hat das deutsche Team ihr Ticket für die Finalrunde in Malaga sicher, da die beiden erstplatzierten Teams der Viergruppe in die im November stattfindenden Endrunde einziehen.

Der frühzeitige Finaleinzug wäre die Belohnung für einen sehr überzeugenden Auftritt der deutschen Mannschaft, die auf ihre größten Spieler verzichten musste. Alexander Zverev sagte kurzfristig ab, Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer mussten verletzungsbedingt auf einen Antritt verzichten. Dafür ist Henri Squire zum ersten mal dabei. Neben der Spielerausfälle für Teamchef Michael Kohlmann hatte es im Vorfeld auch viel Kritik für den Austragungsort gegeben. Austragungsort der Gruppe C ist das schwüle Zhuhai in China. Das Gastgeberland ist nicht dabei und auch sonst war der Reiseaufwand enorm hoch. Die anderen Matches werden in Valencia, Manchester und Bologna ausgetragen.