Davis Cup: Matteo Berrettini bringt Italien mühelos in Front

Titelverteidiger Italien ist nur mehr einen Sieg vom Davis-Cup-Finale entfernt. Matteo Berrettini brachte die Hausherren in Bologna durch einen ungefährdeten Erfolg über den Belgier Raphael Collignon in Führung.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.11.2025, 18:08 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini blieb erneut makellos

Matteo Berrettini hat Italien im Davis-Cup-Halbfinale gegen Belgien dank einer starken Vorstellung in Führung gebracht. Der Wimbledon-Finalist von 2021 gewann sein Einzel gegen Raphael Collignon am Freitagnachmittag klar mit 6:3 und 6:4. Damit fehlt den Hausherren nur mehr ein Punkt auf den Finaleinzug.

Berrettini, der im Viertelfinale mit dem Österreicher Jurij Rodionov einige Probleme gehabt hatte, legte gegen Collignon brillant los und wusste die Partie von Anfang an mit Aufschlag und Vorhand zu bestimmen. Zur Freude der lautstarken Zuschauer in Bologna sollte sich daran bis Matchende nichts ändern.

Cobolli kann Finaleinzug fixieren

Zwar gelang Collignon im zweiten Satz zwischenzeitlich ein Comeback, am Ausgang des Matches kamen aber nie Zweifel auf. Nach 89 Minuten Spielzeit verwandelte Berrettini seinen ersten Matchball. “Ich bin sehr glücklich. Ich habe viel besser als im ersten Match gespielt”, meinte der Italiener nach der Partie.

Flavio Cobolli könnte im zweiten Einzel gegen Zizou Bergs schon alles klarmachen und den zweifachen Titelverteidiger erneut ins Davis-Cup-Finale bringen. Der Sieger des Duells zwischen Italien und Belgien bekommt es im Finale mit Deutschland oder Spanien zu tun. Diese beiden Nationen treffen am Samstag (12 Uhr, live bei tennisnet.com) im zweiten Halbfinale aufeinander.