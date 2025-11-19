Davis Cup: ÖTV-Team in Rückstand! Jurij Rodionov unterliegt Matteo Berrettini

Jurij Rodionov hat das erste Einzel im Davis-Cup-Viertelfinale in Bologna verloren. Gegen Matteo Berrettini unterlag der ÖTV-Profi 3:6, 6:7(4) und sorgt damit für einen Rückstand des österreichischen Teams im Vergleich gegen Titelverteidiger Italien.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 19.11.2025, 18:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jurij Rodionov ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des ÖTV-Teams.

Hier das komplette Match Re-Live im Ticker

Auf dem Papier war die Partie zwischen Jurij Rodionov und Matteo Berrettini eine klare Angelegenheit. Ganze 104 Plätze ist Berrettini vor dem ÖTV-Profi in der Weltrangliste platziert. Und die Nummer 56 wurde dieser Favoritenrolle auch gerecht. Damit führt Italien im Viertelfinale nach der ersten gespielten Partie.

Der erste Satz verlief lange Zeit ohne nennenswerte Vorfälle. Matteo Berrettini konnte den ersten Breakball der Partie beim Stand von 3:3 erfolgreich abwehren und nahm Jurij Rodionov anschließend den Aufschlag ab. Das reichte aus, um die Satzführung für Italien zu sichern.

Rodionov vergibt drei Satzbälle

Der Beginn des zweiten Durchgangs sorgte dann vorerst abseits des Courts für Unterhaltung. In der Halle zwang ein Problem mit der Beleuchtung die Spieler zu einer längeren Spielunterbrechung. Anschließend gelang Jurij Rodionov das erste sportliche Highlight des Satzes und ging 4:2 in Führung, kassierte jedoch beim Service zum Match das Break, nachdem Berrettini drei Satzbälle abwehrte.

Das italienische Publikum freute es. Stand doch nun wieder alles zu Gunsten des heimischen Stars, der sich im Tiebreak dann auch endgültig gegen Jurij Rodionov durchsetzen konnte. Nach 1:35 Stunde Spielzeit durfte das italienische Team die 1:0-Führung bejubeln und geht damit gestärkt in den Abvend von Bologna.

Im zweiten Einzel treffen direkt im Anschluss Filip Misolic und Flavio Cobolli aufeinander. Für das eventuell entscheidende Doppel hat ÖTV-Teamchef Jürgen Melzer mit Alexander Erler und Lucas Miedler nominiert. Für Italien werden Simone Bolelli und Andrea Vavassori antreten.