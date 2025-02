Davis Cup: Österreich-Gegner steht fest – Ungarn besiegt Kanada mit letzter Kraft

Knapper hätte es zwischen Ungarn und Kanada kaum laufen können. In der entscheidenden Partie holte Marton Fucsovics den 3:2-Sieg für sein Team. Damit steht Ungarn in der zweiten Runde des Davis Cup und trifft im September auf Österreich.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 02.02.2025, 23:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ungarn gewinnt gegen Kanada im Davis Cup

Das kanadische Team musste in der Qualifikationsrunde des Davis Cups vor Heimpublikum in Montreal auf seinen Superstar verzichten. Felix Auger-Aliassime war schwer beschäftigt damit, seinen sechsten Karrieretitel in Montpellierhttps://www.tennisnet.com/news/davis-cup-bergs-rennt-vor-freude-gegner-um-resultat-aufgabezu gewinnen – was ihm auch gelang. Das Fehlen ihres Topspielers wurde dem kanadischen Team – trotz großem Kampf – letztendlich doch zum Verhängnis.

Zunächst sah es fast nach einem möglichen 3:0-Sieg für die Ungarn aus. Fabian Marozsan entschied das erste Einzel des Aufeinandertreffens mit 6:3, 3:6 und 6:3 für sich. Auch im zweiten Einzel erging es den Kanadiern nicht besser. Gabriel Diallo, der aktuell auf Platz 85 der Welt auf seinem Karrierehoch schwebt, musste ebenfalls eine Drei-Satz-Niederlage gegen Marton Fucsovics hinnehmen.

Nach der 2:0-Führung für die Ungarn brauchten die Kanadier den Sieg im Doppel, um ein frühes Aus zu verhindern – und genau das gelang ihnen auch. Liam Draxl und Vasek Pospisil retteten das rot-weiße Team in die dritte Einzelrunde. Diallo war erneut gefragt und holte sich diesmal seinen verdienten Sieg mit einem deutlichen 6:1, 6:3. Nun lag es an Galarneau und Fucsovics, ihrem jeweiligen Team den Gesamtsieg zu bescheren. Im September trifft Ungarn auf Österreich.