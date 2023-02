Davis Cup: Rune erledigt Indien im Alleingang, Tsitsipas gewinnt erstes Einzel

Holger Rune hat mit zwei Einzel- und einem Doppelpunkt Dänemark die Chance aufrecht erhalten, im Herbst 2023 um den Einzug in die Weltrguppe des Davis Cups zu spielen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.02.2023, 20:12 Uhr

Holger Rune scheint das dramatische Aus gegen Andrey Rublev bei den Australian Open einigermaßen gut verkraftet zu haben. Denn beim Davis-Cup-Treffen der Dänen mit Indien sorgte Rune fast im Alleingang dafür, dass die heimischen Fans etwas zu jubeln hatten. Am Freitag hatte der 19-Jährige gegen Yuki Bhambri sicher mit 6:2 und 6:2 gewonnen, am Samstag legte er zunächst mit Johannes Inglidsen im Doppel gegen Rohan Bopanna und Bhambri nach. Schließlich gewann Rune auch noch gegen Sumit Naga mit 7:5 und 6:3.

Dänemark spielt in der Weltgruppe 1 und darf nun im Herbst gegen einen der Verlierer aus der Weltgruppe im September um einen Platz in ebensolcher spielen. Selbiges gilt für Griechenland. In Athen hatte Stefanos Tsitsipas gegen den Ecuadorianer Alvaro Guilen Meza zu Beginn zwar Probleme, gewann aber mit 7:5 und 6:2. Aristotelis Thanos stellte gegen Andres Andrade auf 2:0 für die Griechen, die morgen drei Chancen haben, die Begegnung für sich zu entscheiden.

In der Weltgruppe konnten sich die US-Amerikaner schon nach dem Doppel als Sieger in Usbekistan feiern lassen. Rajeev Ram und Austian Krajicek holten da gegen Sanjar Fayziev und Sergey Fomini den entscheidenden Punkt. Und auch Serbien ist weiter - mit einem Sieg in Oslo gegen Norwegen, das ohne Casper Ruud angetreten war. Der Sieg der Serben stand nach dem 6:4, 3:6 und 6:3 von Nikola Cacic und Filip Krajinovic gegen Viktor Durasovic und Herman Hoeyeraal fest.