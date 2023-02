Davis Cup: Tommy Paul und die USA legen vor

Die USA sind bei der Davis-Cup-Begegnung in Usbekistan nach den ersten Einzeln erwartungsgemäß mit 2:0 in Führung gegangen.Die anderen Partien starten später am Freitag, einige erst am morgigen Samstag.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.02.2023, 13:34 Uhr

© Getty Images Tommy Paul hat zuletzt ziemlich viel Tennis gespielt

In Taschkent gehen die Uhren ein wenig anders, zumindest im Vergleich mit den mitteleuropäischen Zeiten. Und so dürfen sich die US-Amerikaner bereits zu einer Zeit mit einer 2:0-Führung gegen die Gastgeber Usbekistan zurückziehen, zu der andere Partien noch gar nicht begonnen haben. Mackenzie McDonald gewann bei seinem Davis-Cup-Debüt gegen Sergey Fomin mit 6:4 und 6:1. Danach setzte sich Australian-Open-Halbfinalist Tommy Paul gegen Khumoun Sultanov nach zwischenzeitlichem 0:3-Rückstand im zweiten Satz noch mit 6:1 und 7:6 (6) durch.

Die erste Nachmittagspartie am Donnerstag werden die Ungarn und Franzosen in Budapest bestreiten, dort wird ab 14 Uhr aufgeschlagen.

Besonderes Augemnerk gilt natürlich dem deutschen Auftritt in Trier gegen die Schweizer. Dort wird Oscar Otte ab 17 Uhr gegen Marc-Andrea Huesler eröffnen (live in unserem Ticker). Einen kleinen Rückschlag müssen die Norweger verkraften: Denn zumindest für den ersten Tag fehlt Spitzenmann Casper Ruud.

Erst morgen geht es unter anderem für die Österreicher in Rijeka gegen Croatien los. Das Spitzenspiel zwischen Dominic Thiem und Borna Coric gibt es erst am Sonntag, wie bei allen anderen Begegnungen auch beginnen die jeweils besten Spieler einer Mannschaft gegen die Nummer zwei der Kontrahenten.