Davis Cup und Sinner? – noch kein Thema

Beim ATP-500-Turnier in Peking hielt sich Jannik Sinner zu einem möglichen Davis-Cup-Einsatz bedeckt – eine Entscheidung hat die Nummer 2 der Welt noch nicht getroffen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.09.2025, 07:24 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner umgeben vom italienischen Team bei der Davis Cup Siegerehrung

Zwei Jahre in Folge gewann Italien rund um Superstar Jannik Sinner den Davis Cup. Ob die Nummer 2 der Welt bei der diesjährigen Titelverteidigung in Bologna dabei sein wird, ließ der Wimbledon-Champion allerdings noch offen.

Nach seinem Auftakterfolg in Peking hielt sich Sinner hinsichtlich seiner Teilnahme am Mannschaftsbewerb Mitte November noch bedeckt. "Der Davis Cup? Ich muss mich ehrlich gesagt noch entscheiden, im Moment denke ich noch nicht darüber nach. Wir werden sehen.“ Eine Zusage wird wohl eher spontan erfolgen.

Zverev wackelt, Alcaraz voraussichtlich mit dabei

Ebenfalls noch Unentschlossen ist Alexander Zverev. Wie Team-Kapitän Michael Kohlmann sagte, gebe es weder Zu- noch Absage des Spitzendeutschen. Seine letzte Teilnahme erfolgte im Februar 2023. Das Finale ist allerdings für den 18. bis 23. November dotiert, also unmittelbar nach den ATP Finals.

Ein Problem, mit dem auch Carlos Alcaraz sich auseinandersetzten müsste. Der Spanier ließ allerdings im Rahmen des Laver Cups durchsickern, dass er in Top Form für die ATP Finals und den Davis Cup sein möchte. Man darf also mit einer Teilnahme rechnen.