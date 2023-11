Davis-Cup-Viertelfinale: Sinner führt Italien zum Sieg gegen die Niederlande

Dank eines überragenden Jannik Sinner, der sowohl im Einzel als auch im Doppel an der Seite von Lorenzo Sonego triumphierte, konnte Italien die Viertelfinal-Begegnung beim Davis-Cup-Finalturnier in Malaga gegen die Niederlande noch drehen

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.11.2023, 17:06 Uhr

© Getty Images Im Doppel holten sich Jannik Sinner und Lorenzo Sonego den entscheidenden Punkt.

Van de Zandschulp ringt Arnaldi nieder

Im Auftakt-Einzel bekamen die zahlreich erschienenen Zuschauer einen wahren Thriller geboten. Der Italiener Matteo Arnaldi, der den Vorzug vor Lorenzo Musetti erhielt, erspielte sich gegen Botic van de Zandschulp beim Stand von 5:4 die ersten beiden Break-Bälle der Begegnung, gleichbedeutend mit Satzbällen, konnte diese aber nicht nutzen. Im Tiebreak ließ der 28-jährige Niederländer eine Chance auf den Satzgewinn aus, ehe sich der 22-jährige Arnaldi mit seiner zweiten Möglichkeit den Entscheider mit 8:6 sichern konnte.

Während van de Zandschulp im zweiten Spiel des zweiten Akts vier Break-Chancen nicht verwandeln konnte, schnappte sich der Weltranglisten-51. im achten Game das vorentscheidende Break zum Satzausgleich, den er mit einem Aufschlagspiel ohne Verlustpunkt fixierte.

Im dritten Durchgang war es ebenfalls der Niederländer, der seinem Gegenüber zuerst das Service abnehmen konnte, jedoch die 3:1-Führung zum Ausgleich abgeben musste. Somit gipfelte das Match in einen entscheidenden Tiebreak, in dem Arnaldi insgesamt drei Matchbälle ungenutzt ließ und van de Zandschulp seine erste Chance mit einer verschlagenen Rückhand seines Gegners zum 6:7 (6), 6:3, 7:6 (7)-Erfolg nach 2:49 Stunden verwerten konnte.

Sinner im Einzel souverän

Weiterhin in blendender Verfassung präsentierte sich der Südtiroler Jannik Sinner von Beginn an in seiner Begegnung gegen den Niederländer Tallon Griekspoor. Bei eigenem Aufschlag gab der 22-jährige im ersten Satz gerade einmal fünf Punkte ab. Da sich der 27-jährige Griekspoor bravourös wehrte und zwei Break-Möglichkeiten des Italieners vereiteln konnte, fiel die Entscheidung dort im Tiebreak. Nach einem schnellen 0:2-Rückstand drehte der Sinner den Entscheider, in dem er nur noch einen Punktverlust zuließ, und vollendete mit einem Winner per Vorhand-Drive-Volley.

Mit dem Satzgewinn im Rücken war der Finalist von Turin nicht mehr zu stoppen und ließ seinen Gegner nur noch im sechsten Spiel des zweiten Durchgangs anschreiben. Nach 73 Minuten siegte der Weltranglisten-4. mit 7:6 (3), 6:1.

Italienisches Doppel setzt sich durch

Erwartungsgemäß gab es für das entscheidende Doppel Änderungen auf beiden Seiten bei der Aufstellung. Jannik Sinner trat anstelle von Simone Bolelli an der Seite von Lorenzo Sonego an, während Tallon Griekspoor Jean-Julien Rojer ersetzte und Wesley Koolhof assistierte. Im ersten Satz holte sich das italienische Duo im achten Spiel das einzige Break, anschließend servierte Sinner ohne Punktverlust aus. Neben dem starken Sinner spielte sich auch Sonego immer mehr in einen Rausch und brillierte mit krachenden Vorhand-Schlägen. In Durchgang zwei sicherte sich die italienische Paarung im siebten Spiel das entscheidende Break und vollendete zum 6:3, 6:4-Sieg nach 85 Minuten.

