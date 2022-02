Dayana Yastremska nach Flucht aus der Ukraine in Frankreich angekommen

Dayana Yastremska ist nach einer Flucht aus der Ukraine mittlerweile in Frankreich angekommen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.02.2022, 14:47 Uhr

Die Russland-Krieg gegen die Ukraine hat auch für viele Tennisspielerinnen und Tennisspieler große Auswirkungen. Dayana Yastremska, ehemals die Nummer 21 der Welt, hat über Instagram erklärt, mittlerweile ausgereist zu sein.

"Nach zwei Nächten in einem unterirdischen Parkhaus haben meine Eltern die Entscheidung getroffen, mich und meine kleine Schwester aus der Ukraine zu bringen", schrieb sie.

Yastremska: Über Rumänien und Ungarn nach Frankreich

Wie ESPN berichtet, habe ihre Familie sie an den Hafen nach Izmail gebracht, von wo aus sie mit einem Boot mit ihrer Schwester nach Rumänien habe fahren können. "Ich weiß nicht, wie dieser Krieg enden wird", habe ihr Vater erklärt, "aber ihr müsst auch euch aufpassen, nach euren Träumen streben, euer neues Leben aufbauen und immer für euch da sein."

Yastremska und ihre Familie seien in ihrem Heimatort Odessa nach den ersten Angriffen am Donnerstag in das Parkhaus gerannt, nach scheinbarer Ruhe wieder zurück in ihre Wohnung, wo man im Fernsehen gehört habe, dass es noch schlimmer werde. "Wir müssen euch hier rausbringen", habe ihr Vater erklärt. Die Grenzen nach Moldavien seien geschlossen gewesen, dann habe man von Leute gehört, die mit einem Boot nach Rumänien geflohen seien.

"Muss auf meine Schwester aufpassen"

Mittlerweile ist die 21-Jährige über Ungarn via Flugzeug in Lyon angekommen, wo sie in der kommenden Woche das WTA-Turnier spielen will. Ihren Eltern gehe es aktuell gut, erklärte sie, sie würden sich nach wie vor in der Tiefgarage verstecken.

Wie es nach Lyon weitergeht? "Ich habe keine Ahnung. Wie müssen schauen, was der Ukraine, was meiner Stadt passiert. Ich muss an meine Schwester denken, an ihre Sicherheit", so Yastremska.