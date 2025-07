Jabeur nimmt Tennis-Auszeit: "Freude am Leben wiederentdecken"

Nach Jahren voller Erfolge, Enttäuschungen und körperlicher Herausforderungen zieht Ons Jabeur die Reißleine. Die ehemalige Weltranglisten-Zweite kündigte an, sich im Sinne ihrer Gesundheit und um ihrer selbst willen eine Auszeit vom Tennis zu nehmen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 17.07.2025, 20:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ons Jabeur in Wimbledon

Neue Prioritäten

Ons Jabeur, die frühere Nummer zwei der Tennis-Weltrangliste, nimmt eine Auszeit vom Sport. Wie die Tunesierin am Donnerstag mitteilte, wolle sie "einen Schritt zurück treten und mich selbst endlich an die erste Stelle setzen". Die dreimalige Grand-Slam-Finalistin hat zwei schwierige Jahre auf der WTA-Tour hinter sich.

Emotionale und körperliche Belastungen

"In den vergangenen zwei Jahren habe ich mich so sehr angestrengt, mit Verletzungen gekämpft und mich vielen anderen Herausforderungen gestellt. Aber tief im Inneren habe ich mich auf dem Platz schon seit einiger Zeit nicht mehr wirklich glücklich gefühlt", sagte die 30-Jährige in den Sozialen Medien. Sie wolle die Zeit nutzen, "um zu atmen, zu heilen und die Freude am Leben wiederzuentdecken".

Die Unvollendete

Kürzlich hatte Jabeur, derzeit die Nummer 71 der Welt, in der ersten Runde von Wimbledon aufgegeben, zuvor war sie bereits bei den French Open in Paris an ihrer Auftakthürde gescheitert. Ihren bisherigen Karrierehöhepunkt erlebte sie, als sie 2022 und 2023 in Wimbledon sowie 2022 bei den US Open jeweils das Finale erreichte.