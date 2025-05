Decathlon setzt auf einen verlängerten Lebenszyklus im Tennissport

Decathlon engagiert sich zunehmend für Praktiken, die den Lebenszyklus von Sportartikeln verlängern. Durch clevere Circular Services wird die Nutzungsdauer von Tennis- und Padelausrüstung optimiert und der Ressourcenverbrauch reduziert. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Produkte länger nutzbar zu machen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.05.2025, 15:51 Uhr

Mehr als nur ein neuer Anstrich: Der Bespannungsservice

Gerissene oder nachlassende Saiten bedeuten nicht das Ende eines Tennisschlägers. Decathlon bietet einen professionellen Bespannungsservice, der die Nutzungsdauer des Rackets verlängert. Spieler aller Niveaus finden hier die passende Besaitung für ihr Spiel, was nicht nur die Lebensdauer des Schlägers optimiert, sondern auch Kosten spart.

Hier findet ihr alles zum Bespannungsservice, verfügbaren Stores und der Saitenübersicht.

Verlängerter Lebenszyklus durch Recycling: Renewaball

Decathlons Kooperationspartner Renewaball hat eine innovative Lösung für gebrauchte Tennis- und Padelbälle entwickelt. In ausgewählten Decathlon-Filialen in Deutschland können ausgediente Bälle in Sammeltonnen abgegeben werden. Renewaball hat ein weltweit einzigartiges Verfahren entwickelt, um diese Bälle zu recyceln, um aus den daraus gewonnenen Materialien (sowie neuem Material) neue Tennis- und Padelbälle herzustellen. Die Renewaballs erfüllen dabei die hohen Standards des Internationalen Tennisverbands (ITF) und des Padel-Weltverbands. Dieser Prozess trägt dazu bei, die Nutzungsdauer der Materialien zu verlängern und den Bedarf an neuen Ressourcen zu reduzieren. Studien zeigen, dass die Produktion dieser recycelten Bälle 29 % weniger CO 2 -Emissionen verursacht als die herkömmlicher Bälle.

Die perfekte Wahl: Das Testschlägerangebot

Die Anschaffung eines neuen Tennisschlägers ist eine wichtige Entscheidung. Decathlon bietet daher einen Testschlägerservice an, um Fehlkäufe zu vermeiden. Verschiedene Modelle können bequem online bestellt und 10 Tage lang getestet werden. Dies ermöglicht es Spielern, den idealen Schläger zu finden und somit die Wahrscheinlichkeit eines frühzeitigen Austauschs zu verringern. Nach dem Test erhalten Kunden zudem einen Rabattcode für ihre Bestellung.

Hier geht's zum Testschlägerangebot.

Neuer Wert für gebrauchte Schläger: Der Buy Back Service

Gut erhaltene, aber nicht mehr benötigte Tennisschläger können über den Buy Back Service von Decathlon eine neue Verwendung finden. Nach einer Online-Bewertung kann der Schläger eingesendet oder in einer Filiale abgegeben werden, und der Verkäufer erhält im Gegenzug einen Gutschein oder eine Überweisung. Dieser Service verlängert den Lebenszyklus der Produkte, indem er ihnen neue Besitzer vermittelt.

Alles rund um den Buy Back Service findet Ihr hier.

Decathlon setzt ein Zeichen:

Mit diesen Circular Services demonstriert Decathlon sein Engagement für einen verlängerten Lebenszyklus von Sportartikeln im Tennisbereich. Durch die Optimierung der Nutzungsdauer von Produkten, das innovative Recycling von Tennisbällen und die Wiederintegration gebrauchter Ausrüstung in den Kreislauf leistet Decathlon einen Beitrag zur Ressourcenschonung und inspiriert hoffentlich Sportler:innen zu bewussteren Entscheidungen bezüglich der Nutzungsdauer ihrer Ausrüstung.

Lerne die Circular Services von Decathlon kennen und trage dazu bei, die Nutzungsdauer von Tennisartikeln zu verlängern. Jeder Schritt zählt, um die Lebensdauer von Sportausrüstung zu optimieren!