ATP-Masters Madrid: Dominic Thiem - "Gilt jetzt, wieder an meiner Reputation zu arbeiten"

Dominic Thiem ist beim ATP-Masters-1000-Event von Madrid überzeugend gestartet. Der Niederösterreicher zeigte sich nach seinem Zweisatzerfolg über Kyle Edmund durchwegs zufrieden.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.04.2023, 09:07 Uhr

Dominic Thiem ist in Madrid gut ins Turnier gestartet

"Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich immer stärker werde und immer besser in Form komme", sagte Thiem also beim On-Court-Interview nach der überzeugenden Vorstellung gegen den Briten Kyle Edmund. Ein Spiel, in dem insbesondere das Break zum 5:4 für Thiem als Dosenöffner gelten sollte, danach spielte der Österreicher zunehmend gelöster. "Es war am Anfang nicht leicht. Ich habe davor meistens auf den Außenplätzen trainiert und da war der Center Court noch etwas ungewohnt", sagte Thiem.

Zudem habe es ihm sein Gegner, der zuletzt immer wieder von Verletzungssorgen geplagte Kyle Edmund, alles andere als einfach gemacht: "Ich kenne Kyle schon seit den Junioren, deshalb weiß ich, dass er ein harter Gegner ist und ich hatte dementsprechend viel Respekt vor ihm", so Thiem, der vor einigen Jahren in einem Video der ATP ausgerechnet den Briten als den für ihn aktiven Spieler mit der besten Vorhand auserkoren hatte. Diese Vorhand konnte Thiem in Madrid jedoch mit Fortdauer des Matches immer besser entschärfen.

Thiem vor Standortbestimmung gegen Tsitsipas

Das lag auch daran, dass Thiem zum Start in dieses Match "ein bisschen die Handbremse drinnen" hatte. Dies sei im Verlauf des Matches immer besser geworden. Die guten Gefühle aus der ersten Runde und die positiven Erinnerungen an das ATP-Masters-1000-Event in Madrid - für Thiem "wahrscheinlich das 1000er-Turnier, bei dem ich die meisten Siege feiern konnte" - sollen den Österreicher nun im Hammerduell mit Stefanos Tsitsipas zu einer weiteren Leistungssteigerung anspornen: "Da werde ich sehen, wo ich stehe. Ich bin ein großer Bewunderer von Tsitsipas. Die nächste Runde wird eine große Herausforderung. Ich schaue ihm gerne zu. Er ist ein sehr eleganter Spieler. Wir haben uns schon einige tolle Duelle geliefert."

Das Aufeinandertreffen mit Tsitsipas, es könnte auch ein Match werden, in dem Thiem wieder an seinem Status, seiner Reputation feilen könnte. Dies sei ein Aspekt, der für den 29-Jährigen in den kommenden Wochen durchaus Relevanz habe: "Es gilt jetzt, wieder an meiner Reputation zu arbeiten", sagte Thiem. "Ich habe einmal als ein Typ gegolten, der auf Sand nur sehr schwierig zu schlagen ist. Das ist derzeit nicht mehr der Fall. Ich habe aber wirklich das Gefühl, dass ich immer besser in Form komme." Das Aufeinandertreffen mit Stefanos Tsitsipas, es ist dafür eine gute Standortbestimmung.