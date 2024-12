Del Potro dankt Djokovic: "Großzügigkeit, die ich nie vergessen werde"

Das Abschiedsspiel von Juan Martin del Potro gegen Novak Djokovic war der emotionale Höhepunkt der Off-Season - vor allem für “Delpo” selbst.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.12.2024, 19:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic, Juan Martin del Potro

Es war noch mal ein großes Hallo und Bye-bye für den “Gentle Giant” (so der Titel einer Biografie über ihn).

Del Potro hatte zuvor nochmals von seinen schwierigen letzten Jahren berichtet, vom kaputten Knie, wegen dem er seit Jahren keinen Sport mehr ausüben kann, Probleme beim Treppenlaufen hat und zig Tabletten am Tag einnehmen muss - von Entzündungshemmern, Schmerzmitteln bis zu Medikation gegen Angstzustände.

Für das finale Good-bye hat sich der US-Open-Champ aus 2009 aber noch mal zusammengeflickt, Djokovic erwies sich dabei als bester Gast, der Delpo nicht viel laufen ließ. Und ihm einige schöne Vorlagen gab, die berühmt-berüchtigte Brachial-Vorhand einzusetzen. Am Ende: gab's freilich eine herzliche Umarmung, das zweite Kennzeichen des Argentiniers. Niemand umarmte so schön im gesamten Tennisbusiness.

Hier das gesamte Match zum Nachschauen:

Del Potro über Djokovic: “Auch im Leben der Größte der Geschichte”

Mit ein paar Tagen Abstand hat sich Delpo auch noch mal öffentlich bei Djokovic für sein Kommen bedankt.

Bei einem gemeinsamen Abendessen in Miami habe man das Abschiedsspiel fixiert, und Djokovic habe trotz seiner schwierigen Saison es sich nicht nehmen lassen, mit ihm noch mal zu spielen. “Von diesem Moment an bis zu dem Tag, an dem du mein Land verlassen hast, hast du eine Großzügigkeit gezeigt, die ich nie vergessen werde”, schrieb del Potro. Djokovic und sein Team hätten einen Abschied wahr werden lassen, “den ich mir nicht einmal in meinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können”.

“Ein ganzes Land konnte sich an dir erfreuen und von dir emotional bewegt werden, und es wurde klar, dass du nicht nur im Sport, sondern auch im Leben der Größte der Geschichte bist”, lobte “Delpo” weiter. “Argentinien liebt dich, und wir sind dir ewig dankbar für die Show, die Großzügigkeit und die Hingabe, mit der du diesen Tag perfekt gemacht hast.”

Er habe das Gefühl, “dass aus all dem etwas ganz Besonderes entstanden ist: eine aufrichtige Freundschaft, die ewig halten wird. Ich liebe dich sehr, mein Freund.”

Wie es weitergeht für den "Turm von Tandil"? Sportlich wohl gar nicht mehr. Gesundheitlich kann man ihm einfach nur gute, gute Besserung wünschen.