Del Potro macht ernst: Neuer Fitnesstrainer für das Comeback

Er will es wirklich noch einmal wissen. Juan Martin del Potro plant, noch einmal bei einem großen Turnier an den Start zu gehen, am Liebsten bei den US Open 2023. Dafür arbeitet der Argentinier aktuell mit einem großen Namen aus der Fitness-Welt zusammen, den auch Dominic Thiem sehr gut kennt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.04.2023, 08:51 Uhr

Juan Martin del Potro hat den Fitnesstrainer Duglas Cordero engagiert, da der Argentinier anscheinend ernsthaft beabsichtigt, bei den diesjährigen US Open anzutreten. Del Potro, 34, fiel drei Jahre und sechs Monate lang aufgrund einer Knieverletzung aus, bevor er letztes Jahr in Buenos Aires noch einmal aufschlug. Dort allerdings in der ersten gegen Frederico Delbonis verlor und dann aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt verkündete.

Kürzlich gab der US-Open-Champion von 2009 jedoch bekannt, dass er in diesem Jahr ein Comeback in Flushing Meadows versuchen würde. Und das mit einem berühmten Mann an seiner Seite. Fitness-Guru Duglas Cordero hat im Tenniszirkus schon mit vielen großen Namen zusammengearbeitet und unterstützt auch immer wieder Dominic Thiem bei seinen Fitness-Einheiten. Auf Twitter teilte Curdero ein Bild mit del Potro bei der gemeinsamen Arbeit.

Die US Open waren für del Potro immer ein besonderes Turnier und deshalb möchte er zumindest noch einmal in Flushing Meadows aufschlagen. Zweimal stand del Potro in New York im Finale. 2009 konnte er das Turnier sogar gewinnen.

Del Potro setzt auf die Hilfe von oben

"Mein Ziel ist es, bereit zu sein, ein offizielles Spiel im Turnier zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich zu hundert Prozent fit sein werde, aber wenn mein letztes Tennismatch in diesem Jahr sein muss, möchte ich, dass es bei den US Open stattfindet. Ich werde hart arbeiten für das letzte Mal, vielleicht in meiner Karriere, und dann weiß man nie. Gott wird entscheiden, ob ich bereit bin oder nicht", sagte del Potro gegenüber der Associated Press.

Wenn del Potro sich wirklich entscheidet, bei den US Open in diesem Jahr anzutreten, werden ihm die Veranstalter keine Steine in den Weg legen. "Juan Martín ist ein wahrer Liebling der US-Open-Fans. Wir würden uns freuen, wenn dieser ehemalige US-Open-Champion bei unserem diesjährigen Turnier dabei wäre", verkündete bereits die Turnierdirektorin der US Open, Stacey Allastar.