Del Potro, Schwartzman, Cuevas - All-Star-Aufgebot bei Mayers Hochzeit

Bei der Hochzeit von Leonardo Mayer konnte sich die Gästeliste auch in sportlicher Hinsicht sehen lassen.

zuletzt bearbeitet: 18.12.2019, 13:32 Uhr

© Leonardo Mayer Hach, die Liebe!

Den deutschen Tennisfans ist Leonardo Mayer bestens bekannt: zwei Titel hat der 32-jährige Argentinier bis dato in seiner Karriere gewonnen, beide am Hamburger Rothenbaum: 2014 auf „regulärem“ Weg, drei Jahre später sogar als Lucky Loser. In der abgelaufenen Saison ist es für Mayer nicht mehr ganz so gut gelaufen, er überwintert als Nummer 92 der Welt. Gute Nachrichten gab es gegen Jahresende dennoch noch: Am vergangenen Samstag nämlich heiratete Leonardo Mayer seine langjährige Freundin Milagro Aventin.

Und die Hochzeitsgesellschaft hätte eine formidable Davis-Cup-Mannschaft abgegeben: Juan Martin del Potro, Diego Schwartzman, Pablo Cuevas, Horacio Zeballos und Federico Delbonis gratulierten dem Paar in Buenos Aires und feierten tatkräftig mit. Für Schwartzman geht es zu Beginn des Jahres nach Sydney, er führt das argentinische Team beim ATP Cup in der Gruppe mit Österreich, Polen und Kroatien an. Auch mit Cuevas könnten die interessierten Österreicher Bekanntschaft auf Länderspiel-Ebene machen - sollte der in Argentinien geborene, jedoch für Uruguay spielende Routinier tatsächlich zum Davis Cup nach Premstätten am 6. und 7. März 2020 kommen.

© Leonardo Mayer Damit ließe sich manches Davis-Cup-Match gewinnen

Mayer, der 2019 in Australien gemeinsam mit Joao Sousa das Halbfinale im Doppel bei den Australian Open erreicht hat, ist der zweite Spitzenspieler, der sich in der Off Season in den Stand der Ehe begeben hat. Vorgelegt hatte Roberto Bautista Agut unmittelbar nach dem Davis-Cup-Finalturnier in Madrid.