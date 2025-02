Delray Beach: Ex-Champion Norrie in Runde zwei, auch Kecmanovic weiter

Cameron Norrie steht nach einem Zweisatz-Erfolg über den Qualifikanten Zachary Svajda beim ATP 250-Turnier in Delray Beach in der zweiten Runde. Auch Miomir Kecmanovic und Brandon Nakashima gelangen Auftakt-Siege.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.02.2025, 11:25 Uhr

© Getty Images Cameron Norrie fühlt sich in Delray Beach traditionell wohl

Der Brite Norrie, der das Turnier im Jahr 2022 gewinnen konnte und in den letzten beiden Jahren nicht am Start war, setzte sich gegen den 22-jährigen US-Amerikaner Svajda bei windigen Bedingungen mit 7:5, 6:4 durch und resümierte positiv: „Ich bin sehr zufrieden, es war mein erstes Spiel im Freien seit langem“, so Norrie, der seine Match-Bilanz in Delray Beach auf 9:3 stellte. „Ich war ziemlich nervös, als ich reinkam, weil ich meine Füße nicht so gut bewegte, aber ich bin ziemlich zufrieden damit, wie ich beide Sätze beendet habe und auf meinem besten Niveau gespielt habe. Das war, was zählte.“

Norrie ist neben Taylor Fritz, Kei Nishikori und Reilly Opelka einer von vier ehemaligen Champions, die diese Woche in Delray Beach antreten . Der ehemalige Weltranglisten-Achte wird in der zweiten Runde entweder auf den Franzosen Arthur Rinderknech oder den Kanadier Gabriel Diallo treffen.

Ebenfalls in Runde zwei steht unter anderem Miomir Kecmanovic, der in einem serbisch-kroatischen Duell Borna Gojo mit 6:4, 6:4 bezwang. Kecmanovic, der 2023 bei dem ATP 250-Event in Florida im Finale stand, trifft als nächstes auf den Japaner Yoshito Nishioka oder den Australier Aleksandar Vukic.

Auch der an Nummer sechs gesetzte Lokalmatador Brandon Nakashima ist weiter. Der 23-Jährige setzte sich in Runde eins mit 7:6 (2), 6:1 über den japanischen Qualifikanten James Trotter hinweg. In der nächsten Runde wartet der Sieger des US-amerikanischen Duells zwischen Christopher Eubanks und Reilly Opelka.

Der topgesetzte Turnierfavorit Taylor Fritz wird erst am Mittwoch ins Geschehen eingreifen.

