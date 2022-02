Delray Beach: Norrie schlägt Otte, Opelka fasst Strafe aus

Turnierfavorit Cameron Norrie hat beim ATP-Tour-250-Event in Delray Beach das Viertelfinale erreicht. Dallas-Sieger Reilly Opelka mustte sich dagegen schon vor seinem ersten Einsatz ärgern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.02.2022, 07:23 Uhr

© Getty Images Cameron Norrie, Nummer eins in Delray Beach

Bislang ist die Saison 2022 für Cameron Norrie nicht ganz so rund gelaufen, in Delray Beach steht der Brite nun immerhin im Viertelfinale. Norrie, an Position eins gesetzt, gewann gegen Oscar Otte mit 6:3 und 7:5. Damit sind alle deutschen Telnehmer beim 250er in Florda ausgeschieden: Peter Gojowczyk und Daniel Altmaier waren schon in Runde eins gescheitert.

Norrie trifft in der Runde der letzten acht auf Youngster Sebastian Korda, der nach Thanasi Kokkinakis auch Andreas Seppi sicher in zwei Sätzen besiegte.

Reilly Opelka, der als Nummer zwei erst heute gegen Jack Sock einteigt, bekam derweil Post von der ATP. Und war nicht erfreut darüber: Opelka fasste nämlich eine Strafe aus, weil er bei der Siegerehrung in Dallas seine Kappe nicht abgenommen hatte.

Hier das Einzel-Tableau in Delray Beach