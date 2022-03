Denis Kudla in Gedanken bei seiner Familie in der Ukraine

Der US-Amerikaner Denis Kudla (ATP Nr. 84) beschreibt die Szenen in der Ukraine als „wirklich traurig“ und fügt hinzu, dass es seinen Familienmitgliedern zum Glück „gut gehe“. Kudla wurde in Kiew geboren.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 23.03.2022, 15:06 Uhr

Denis Kudla denkt an Familienangehörige in der Ukraine

Am Sonntag holte Kudla seinen ersten Titel der Saison, nachdem er Daniel Altmaier im Finale des Phoenix Challenger Turniers mit 2:6, 6:2 und 6:3 besiegt hatte. Nach dem Finale war Kudla gedanklich in der Ukraine und äußerte seine Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges. „Du hoffst nur auf Frieden und keinen Krieg. Es ist wirklich traurig. Zum Glück geht es meiner Familie gut und wir bleiben mit ihnen in Kontakt, aber es ist einfach so traurig, das zu sehen. Ich sende meinen Segen dorthin“, sagte Kudla.

Kudla nach Satzrückstand gegen Altmaier erfolgreich

Nachdem Kudla den ersten Satz im Finale von Phoenix gegen Daniel Altmaier, der zuvor u.a. Radu Albot schlagen konnte, verloren hatte, legte er einen Zahn zu. Zwar gab es Breakchancen auf beiden Seiten, am Ende konnte der 29-Jährige aber ausgleichen, um im dritten Satz den besseren Start zu erwischen. Altmaier konnte sich von einem 0:3-Rückstand nicht mehr erholen und verlor den entscheidenden Durchgang schließlich mit 3:6.