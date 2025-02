Der 175-Challenger in Phoenix könnte wieder ein Knüller werden!

Alle Jahre wieder begrüßt man in Phoenix gerne all jene Spieler, die in Indian Wells früh scheitern. Die Entry-List für die ab dem 10. März anstehende Ausgabe kann sich mal wieder sehen lassen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.02.2025, 16:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Auch Kei Nishikori hat für den Challenger in Phoenix genannt

Wenn ein handelsübliches ATP-Tour-250-Event mit einer Starterliste, die Kei Nishikori, Jan-Lennard Struff und die beiden fantastischen Youngster Jakub Mensik und Joao Fonseca zu bieten hat, die Werbetrommel rührt, dann darf man als Veranstalter schon mal mit vollen Tribünen rechnen. Wenn dann noch die beiden Künstler Corentin Moutet und Alexander Bublik dazukommen - herrlich!

So könnte es in wenigen Wochen tatsächlich laufen. Denn wie gewohnt fängt ein Challenger-Turnier all jene auf, die in Indian Wells nicht ganz so weit gekommen sind. Und vor dem Beginn von Miami noch ein bisschen Spielpraxis sammeln möchten. Dass es beim Challenger in Phoenix für den Champion auch noch 175 Punkte gibt: umso besser.

Und alle zuvor bereits genannten Cracks haben sich zumindest mal in der Entry-List für Phoenix eingetragen. Man weiß ja nie, was im Tennis Paradise in Kalifornien passiert. Ob dann wirklich ein Feld von der Güte eines mittleren ATP-Events dabei herauskommt, wird sich weisen. Aber da wären ja auch noch Flavio Cobolli, Fabian Marozsan oder Nuno Borges, die Interesse an einem Start in Arizona bekundet haben.