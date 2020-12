Der ATP-Kalender wächst: ATP-Masters-1000 Miami soll 2021 stattfinden

Informationen der L´Équipe zufolge soll das ATP-Masters-1000-Event von Miami 2021 wieder stattfinden. Das Turnier von Indian Wells, das traditionell zuvor über die Bühne geht, fehlt auf deren Auflistung aber.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 29.12.2020, 11:57 Uhr

Das Miami Masters soll 2021 über die Bühne gehen

Die französische L´Équipe gilt als sehr zuverlässig, wenn es um Informationen rund um den Kalender der ATP-Tour geht. Diesem kommt auch in der kommenden Saison nämlich eine ganz besondere Brisanz zu, besteht doch weiterhin eine recht große Planungsunsicherheit, was die Austragung etlicher Turniere angeht. Nun gab die französische Zeitung aber bekannt, dass zumindest ein weiteres Saisonhighlight fixiert sein soll. Das ATP-Masters-1000-Event von Miami soll 2021 jedenfalls stattfinden.

Damit sind es mittlerweile bereits zehn Turniere, die von L´Équipe bestätigt wurden. Den Start ins Jahr machen die beiden ATP-250-Events in Delray Beach und Antalaya, die bereits am 7. Januar beginnen sollen. Von 10. bis 13. Januar soll unterdessen die Qualifikation für die Australian Open ausgefochten werden, die in diesem Jahr in Doha stattfindet. Danach geht es für zwei Wochen in Quarantäne - und zwar in Australien.

Miami Masters findet wohl statt

Dort stehen Anfang Februar zwei ATP-250-Events und eine abgespeckte Form des ATP Cups auf dem Programm, ehe mit 8. Februar deutlich verspätet die Australian Open das erste ganz große Saisonhighlight markieren. Auch danach haben die Spieler auf der Tour die Qual der Wahl, laut L´Équipe sind bis Ende März satte neun ATP-Events geplant. Das Turnier, welches daran anschließt, dürfte vielen Tennisfans große Freude bereiten: Mit 24. März soll nämlich das Miami Masters starten, bei dem Roger Federer - sollte er wieder fit sein - als Titelverteidiger ins Rennen gehen könnte.

Das französische Medium beruft sich bei seinem Bericht auf eine Information, die von der ATP an die Spieler ausgeschickt wurde. Diese soll nämlich einen Turnierplan für die Kalenderwochen acht bis dreizehn enthalten haben. Auf diesem Turnierplan fehlt jedoch ein Fixpunkt in der normalen ATP-Saison: Das ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells. Damit verdichten sich die Zeichen, dass es auch 2021 zu einer Absage des traditionsreichen Masters kommen könnte. Wahrscheinlicher gilt aber eine Verschiebung auf einen Termin im Herbst. Etwa nach den US Open.

Von der ATP wurden die Berichte der L´Équipe noch nicht bestätigt.

Hier der inoffizielle Kalender bis April:

5.-13. Januar: Delray Beach and Antalya

10.-13. Januar: Australian Open Qualifikation (in Doha)

31. Januar - 6. Februar: Zwei ATP-250-Events in Melbourne

1.-5. Februar: ATP Cup

8.-21. Februar: Australian Open

22.-28. Februar: Montpellier und Cordoba

1.-7. März: Rotterdam und Buenos Aires

8.-14. März: Marseille, Santiago und Doha

15.-21. März: Dubai und Acapulco

24. März - 4. April: Miami