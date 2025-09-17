Der Beste seiner Zeit ohne Slam? Tomas Berdych feiert 40. Geburtstag

Tomas Berdych begeht heute seinen 40. Geburtstag. Während seiner Karriere ist der Tscheche in erster Linie an den Großen Vier gescheitert. Und kann dennoch zufrieden sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.09.2025, 13:15 Uhr

© Getty Images Tomas Berdych feiert heute seinen 40. Geburtstag

Alle Fans von Alexander Zverev mögen sich beruhigen: Nach (fast) allgemeinem Dafürhalten ist der Deutsche der beste Spieler, der noch kein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Dagegen gibt es so gut wie keine Argumente. Zverev stand bislang drei Mal im Endspiel eines Majors, hat zweimal bei den ATP Finals reüssiert, die olympische Goldmedaille und acht 1000er-Turniere gewonnen. Nuff said.

In der Generation davor konnte man diesen „Titel“ aber ohne großes Bauchweh an Tomas Berdych vergeben, der heute seinen 40. Geburtstag feiert. Berdych hatte allerdings gleich mit vier im Grunde besseren und vor allem konstanteren Spielern um die größten Trophäen kämpfen: eben mit Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal und Andy Murray. Das konnte für den Tschechen, der 2002 seine Karriere begann, eigentlich nicht gut gehen.

Berdych 2010 im Finale von Wimbledon

Aber klar: 2005 konnte Berdych in Paris-Bercy den Titel abstauben, da werden die Erwartungen gleich höher geschraubt. Es sollte aber sein einziger Erfolg bei einem ATP-Masters-1000-Turnier bleiben. Zwölf weitere Turniersiege kamen dazu, den letzten gab es 2016 in Shenzhen.

Auf Grand-Slam-Ebene kam Berdych nur einmal in die Nähe eines Sieges: 2010 erreichte er das Finale von Wimbledon. Dort gab es gegen Rafael Nadal allerdings nichts zu holen.

Aktuell ist Berdych indes auf einem guten Weg, Großes zu erreichen: Denn als Kapitän des tschechischen Davis-Cup-Teams wartet Mitte November die Finalrunde in Bologna. Und mit Jiri Lehecka, Jakub Mensik und Tomas Machac hat Berdych gleich drei Asse, auf die er sich verlassen kann.