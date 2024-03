Der Einfluss von Novak Djokovic auf den Erfolg von Jannik Sinner

Novak Djokovic mag noch der Platzhirsch im Welttennis sein. Aber Jannik Sinner holt rasant auf. Auch dank des Djokers, wie der Tennis-Insider Marco Kühn meint.

von Marco Kühn

zuletzt bearbeitet: 13.03.2024, 08:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic und Jannik Sinner nach dem Halbfinale der Australian Open 2024

Sie bieten einen speziellen Einblick. Court-Level-Videos auf YouTube schaffen einen einmaligen Blick auf die Profis. Allen voran, wenn man sich ein bisschen was abschauen möchte. Bei Jannik Sinner kann sich der Clubspieler derzeit eine ganze Menge abschauen. Dieser gesamte Artikel wird mit kleinen Tipps für das eigene Spiel gespickt sein. Doch wir drehen zunächst ein wenig die Zeit zurück.



Es ist noch nicht lange her, da war Jannik Sinner "nur" der Junge mit den harten Schlägen. Zu schmal, um körperlich mit den besten Spielern in epischen Matches mithalten zu können. Zwischen den Ballwechseln sah es so aus, als würde er zum Handtuch in der Platzecke humpeln.

Diese Zeiten sind vorbei. Die Weltrangliste verrät es noch nicht. Aber Jannik Sinner ist der derzeit beste Tennisspieler der Welt. Das zeigen nicht nur die Ergebnisse. Die Entwicklung des jungen Südtirolers ist in den letzten Monaten rasant gewesen. Er humpelt nicht mehr. Und er spielt einen Stil, den sein Trainer Simone Vagnozzi in einem Interview wie folgt ankündigte:



"Novak ist ein Vorbild, ein außergewöhnlicher Champion, das war er schon immer. In diesem Winter (2023) haben wir versucht, ein bisschen Djokovic in Jannik zu bringen, angefangen bei der Taktik. Nole spielt während des Matches immer Schach, er weiß, wo er jeden Schlag platzieren muss und welcher Schlag einen Gegenschlag provoziert."



Wir werden uns jetzt genauer anschauen, wie Novak Djokovic Einfluss auf die neue Spielweise von Jannik Sinner nahm, ohne dies gewollt zu haben.