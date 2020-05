Der ewige Feliciano Lopez - wie lange noch?

Im kommenden Herbst wird Feliciano Lopez 39 Jahre alt. Ans Aufhören denkt der Spanier dennoch noch nicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.05.2020, 07:41 Uhr

© GEPA Pictures Feliciano Lopez - wie Roger Federer ein 81er-Jahrgang

Das Jahr 2019 war für Feliciano Lopez kein schlechtes - vor allem nicht in der Woche des AZP-Tour-500-Events im Londoner Queen´s Club. Da holte sich der Spanier nicht nur den Titel im Einzel, sondern an der Seite von Andy Murray auch gleich noch jenen im Doppel. Keine Rede davon dass Lopez, einer der letzten Aufschlag-Volley-Mohikaner auf der Tour, schon bald seinen Schläger an den Nagel hängen wird. Was er auch in einer Fragerunde über Twitter noch einmal bekräftigte.

„Ich habe nie geplant, kurzfristig aufzuhören. Ich habe die letzten Jahre immer so gespielt, als ob sie meine letzten wären. Und dann habe ich am Ende der Saison evaluiert, wie die Saison verlaufen ist. Darauf basierend habe ich entschieden, weiter zu spielen. Das hat gut funktioniert“, so Lopez, der beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid ja schon die Agenden des Turnierdirektors übernommen hat. In diesem Jahr musste die Veranstaltung ausfallen, stattdessen nahmen 16 Frauen und 16 Männer an einem virtuellen Turnier teil, das schließlich Kiki Bertens und Andy Murray für sich entscheiden konnten.

Gezeichnet von Nadals Hochzeit

39 Jahre alt wird Feliciano Lopez in diesem September, wenige Wochen nur, nachdem Roger Federer ebenfalls dieses Alter erreicht. Und dennoch kann der Spanier immer noch solide auf der Tour mithalten, aktuelle wird er auf Position 56 geführt. Warum?

„Dafür gibt es zwei wichtige Gründe. Nummer eins ist der Fakt, dass ich in meiner Karriere noch nie eine schwerere Verletzung gehabt habe. Man muss an seiner physischen Verfassung schon ab der frühen Jugend an arbeiten.“ Außerdem können er auf gute Gene vertrauen, so Lopez. Und: „Ich glaube, dass meine Art zu spielen und meine Technik die Verschleißerscheinungen gering gehalten haben, nachdem ich nicht in jeden Schlag eines Matches alles hineinlege.“ Nicht so wie sein Kumpel Rafael Nadal. Auf dessen Hochzeit Feliciano Lopez im vergangenen Herbst einigen Fotos nach zu schließen mehr Kraft verbraucht hatte als bei seinem Erfolg im Queen´s Club.