Der interwetten-Favoriten-Check für die US Open 2024

In New York City findet zwischen dem 26. August und 8. September das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres statt. Wer die Favoriten in Flushing Meadows sind, erfahrt ihr im aktuellen interwetten-Check zu den US Open 2024.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.08.2024, 13:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© interwetten

Top-Wettquoten für Alcaraz und Sabalenka

Im Herrenturnier könnte es zur Neuauflage des Generationenduells zwischen Olympiasieger Novak Djokovic und seinem legitimen Nachfolger Carlos Alcaraz kommen. Die Buchmacher sehen den spanischen US-Open-Gewinner von 2022 (Wettquote: 2.70) derzeit hauchzart vorne. Titelverteidiger Novak Djokovic (Wettquote: 2.80) wird ihm aber bestimmt nicht kampflos den Sieg überlassen. Der Serbe will seine letzte Chance auf einen Grand-Slam-Sieg 2024 unbedingt nutzen.

Jannik Sinner (Wettquote: 3.55) will nach mehreren gesundheitlichen Zwangspausen wieder seine Topform erreichen und ähnlich stark wie bei seinem Premierensieg bei einem Grand-Slam-Turnier bei den Australian Open agieren. Dass die Form passt, hat er bei seinem Turniersieg in Cincinnati eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Auf Hartplatz immer auf dem Zettel haben muss man außerdem den Russen Daniil Medwedew (Wettquote: 14.00), der die US Open bereits im Jahr 2021 gewinnen konnte. Damals besiegte er Novak Djokovic glatt in drei Sätzen. Im Vorjahr hatte er im Finale gegen den Serben keine Chance.

Bei den Damen gilt Iga Swiatek (Wettquote: 4.60) ausnahmsweise einmal nicht als Topfavoritin auf den Turniersieg. Diese Rolle wird Vorjahresfinalistin Aryna Sabalenka (Wettquote: 3.20) zuteil. Die Australian-Open-Siegerin von 2024 hat zuletzt in Cincinnati groß aufgespielt, die polnische Nummer eins der Tenniswelt im Halbfinale glatt mit 6:3 und 6:3 besiegt und auch danach im Endspiel gegen Jessica Pegula nichts anbrennen lassen. In dieser Form wird die Belarussin nur schwer zu schlagen sein. Da sie neuerdings die Nummer zwei der Welt ist, könnte sie erst im Finale in einem ultimativen Showdown auf Swiatek treffen.

Elena Rybakina (Wettquote: 11.00) und Coco Gauff (Wettquote: 9.50) sind nach einer bisher durchwachsenen Saison beide auf Wiedergutmachung aus. Beim prestigeträchtigen Turnier in Ohio konnten sie aber überhaupt nicht überzeugen und mussten bereits nach einem Spiel die Segel streichen. Unterschätzen sollte man Rybakina und Gauff deshalb aber nicht. Letztere hat in der Vorsaison ausgerechnet bei ihrem Heimturnier ihren ersten und bisher einzigen Grand-Slam-Sieg geholt. Kann Gauff auch 2024 um den Titel mitspielen?

Erweiterter Favoritenkreis bei den US Open

Nicht vergessen sollte man bei den Herren Spieler wie Alexander Zverev (Wettquote: 7.25), der sich in Cincinnati einen packenden Fight mit dem späteren Turniersieger Jannik Sinner lieferte und überreif für seinen ersten Sieg bei einem Major ist. Hinzu kommt US-Boy Frances Tiafoe (Wettquote: 65.00). Der 26-Jährige aus dem Bundesstaat Maryland kam zuletzt immer besser in Form und scheiterte in Cincinnati nach mitreißenden Spielen erst im Finale an der aktuellen Nummer eins aus Südtirol.

Außerdem könnte der Bronzemedaillen-Gewinner von Paris, Lorenzo Musetti (Wettquote: 120.00) für eine Überraschung sorgen. Nicht bei den US Open aufschlagen wird Rafael Nadal. Der Mallorquiner kehrt erst beim Laver Cup in Berlin auf die große Tennisbühne zurück.

Im Damenturnier könnten die zweifache US-Open-Siegerin Naomi Osaka (Wettquote: 33.00) und die Lokalmatadorin Jessica Pegula (Wettquote: 13.00) für eine Überraschung sorgen. Auch der Einzel-Olympiasiegerin und Australian-Open-Finalistin Qinwen Zheng (Wettquote: 33.00) ist einiges zuzutrauen. Vielleicht sogar ein Grand-Slam-Erfolg, der erste ihrer Karriere?

Deutsche in New York City

Große Chancen ausrechnen darf sich realistischerweise vor allem Alexander Zverev. Der Hamburger spielt eine großartige Saison und will sich in New York City endlich zum Major-Champion krönen. Zumindest Außenseiterchancen beim Turnier besitzt Jan-Lennard Struff. Ein Einzug in die zweite Turnierwoche wäre aber mit Sicherheit schon als großer Erfolg zu werten.

Maximilian Marterer wird es im innerdeutschen Duell mit Alexander Zverev schwer haben und gilt ebenso wie Dominik Koepfer bei den US Open als krasser Außenseiter. Yannick Hanfmann, Henri Squire und Rudolf Molleker sind bereits in der Qualifikation gescheitert. Bei den Damen sind Jule Niemeier, Tatjana Maria, Tamara Korpatsch und Laura Siegemund, sowie Qualifikantin Eva Lys mit von der Partie.