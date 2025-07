Mit Dominic Thiem Richtung Zukunft: Tennisakademie im Burgenland bekommt prominente Verstärkung

Tennis-Ass Dominic Thiem schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Als Partner der Tennisakademie Burgenland bringt er seine Erfahrung, seinen Namen und seine Leidenschaft in die Förderung junger Talente ein.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 17.07.2025, 19:28 Uhr

© Landesmedienservice Burgenland/Wiesinger Dominic Thiem mit neuer Rolle in der "Thiem Academy Burgenland"

Thiem goes Academy

Dominic Thiem kehrt zurück – allerdings nicht auf den Center Court, sondern als Impulsgeber für die nächste Generation. Österreichs US-Open-Champion unterstützt ab sofort die Tennisakademie Burgenland in Oberpullendorf als offizieller Partner. Sein Ziel: ein professionelles Umfeld zu schaffen, in dem junge Talente ausgebildet werden können, um den Sprung an die Weltspitze zu schaffen. Dabei unterstützt und ergänzt er seinen Vater Wolfgang Thiem, der als sportlicher Leiter die Entwicklung der Akademie von Anfang an maßgeblich mitgestaltet hat.

Thiem bringt Weltklasse-Erfahrung in die Breite

Mit seiner langjährigen Erfahrung auf der ATP-Tour bringt Dominic Thiem sowohl sportliche Glaubwürdigkeit, als auch ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse junger Spieler:innen mit. Sein Weg vom talentierten Jugendlichen aus Niederösterreich bis zum US-Open-Sieger war geprägt von harter Arbeit, Hingabe und einem starken Support-System. Genau das soll nun auch strukturell in der neu benannten “Thiem Academy Burgenland” verankert werden. Dabei geht es nicht nur um Trainingspläne und Technik, sondern auch um mentale Stärke, professionelle Begleitung und realistische individuelle Entwicklungspfade. “Ich will nicht nur einfach eine Tennisschmiede. Ich will einen Ort schaffen, der meine Werte widerspiegelt – authentisch, sinnvoll, nachhaltig”, so Thiem. Mit der Tennisanlage in Oberpullendorf selbst verbindet er persönlich einiges, denn dort hat er unter anderem einige seiner ersten Turniererfolge gefeiert.

Tennisnachwuchs bei mangelnden Strukturen

Thiems Anspruch hat durchaus seine Berechtigung. Denn dass Österreich einige vielversprechende Talente hat, zeigen Ergebnisse bei Jugendturnieren, Futures oder nationalen Meisterschaften. Was den meisten allerdings oft fehlt, ist der nächste Schritt: ein professionelles Umfeld, das internationale Standards erfüllt und gleichzeitig nahbar bleibt. Genau hier setzt das Konzept der Thiem Academy Burgenland an. Sie will jene Lücke schließen, die zwischen Talent und Weltklasse oft klafft. Thiems Name ist dabei nicht nur Aushängeschild, sondern Qualitätsversprechen: Wer hier trainiert, soll das Rüstzeug für die große Bühne mitbekommen.

Ein starkes Signal vom Land

Das Burgenland unterstreicht mit dieser Partnerschaft den Willen, Sport einerseits zu fördern und andererseits strategisch zu denken. Sportlandesrat Heinrich Dorner betont, wie wichtig gezielte Investitionen in junge Menschen und ihre sportliche Ausbildung seien. Dass mit Thiem eine der erfolgreichsten Persönlichkeiten des österreichischen Sports als Experte, Coach und Markenbotschafter an Bord ist, verleiht der Initiative zusätzliche Strahlkraft und Potenzial. Wenn Förderung auf Erfahrung trifft, wieso sollte aus regionalem Talent dann vielleicht nicht irgendwann mal internationale Klasse werden?